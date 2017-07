Homenaje al repertorio de Queen

La banda A Kind of Magic ofrece un tributo a la música de Queen en un concierto que tendrá lugar esta noche, a partir de las 00.00 horas, en The Paper Club. Dicha actuación forma parte de una fiesta que empieza a las 23.00 horas con los mejores hits de los años 70, 80 y 90. Luego llegará la banda tributo a Queen. Y poco después Fernando Santana Polaco, que también celebra su cumpleaños, se transformará en PoliSHound para ofrece una sesión musical a tres acompañado de Hanky Panky y el recién nombrado sir Dj. Queen es una banda británica de rock formada en 1970 en Londres por el cantante Freddie Mercury, el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon.

El grupo gozó de un gran éxito en el Reino Unido con álbumes como Sheer Heart Attack (1974) y A Night at the Opera (1975). Este último llamó la atención internacionalmente, en especial por el sencillo Bohemian Rhapsody, y colocó a Queen en un primer plano de la escena musical.

Tuvieron una significativa repercusión en Estados Unidos a finales de los años 70, ya con un numeroso repertorio de éxitos. A nivel artístico, se ha destacado su diversidad musical, sus arreglos en múltiples capas y sus armonías vocales. Es considerada una banda de gran influencia en el desarrollo del hard rock y el heavy metal, incorporando elementos del glam rock, rock progresivo, folk, blues y pop. Desde la muerte de Mercury y el retiro de Deacon del mundo musical, May y Taylor se han presentado juntos ocasionalmente en eventos especiales y programas televisivos como músicos invitados junto a otros artistas. Queen fue nombrado el decimotercer mejor artista de hard rock de todos los tiempos en una lista elaborada por VH1. Hoy 00.00 h. The Paper Club, calle Remedios, 10, Las Palmas de Gran Canaria.