Francisco Ortega expone en el Victoria su obra dedicada a la Playa de Las Canteras

El artista grancanario Francisco Ortega expone, desde el pasado jueves en el Real Club Victoria, una veintena de cuadros de su colección dedicada a la Playa de Las Canteras, en la que se puede observar un recorrido de imágenes que representan este hermoso rincón de la capital grancanaria único en el mundo desde diversas perspectivas, tanto en su ambiente nocturno como diurno.

El presidente del Real Club Victoria, Francisco Medina, realizó un elogio de la trayectoria pictórica del artista, antes de ceder la palabra al propio Francisco Ortega, quien, entre otras cosas, señaló que "al día siguiente de jubilarme no sabía qué hacer y, después de mucho pensar, decidí irme a dar un paseo por la Playa de Las Canteras. Y desde entonces la playa ha sido parte de mi nueva vida, pues no he fallado ni un día, con sol, con lluvia... Y este trabajo es el producto de ese idilio surgido desde entonces, porque sentí que debía plasmar, de alguna forma, esa paz que la playa produjo en mi persona y a la que tanto debo" . Las Palmas de G. C., hasta el martes 18 de julio. Real Club Victoria.