La labor editorial de Jorge Liria

El editor independiente Jorge Alberto Liria ha hecho posible la publicación de más de un millar de libros en Canarias desde 2004 con cuatro sellos editoriales distintos alumbrados por él mismo. La Casa-Museo León y Castillo, en Telde, rinde homenaje a esta profusa labor editorial con una exposición que se abre este miércoles, 12 de julio, a las 10.00 horas, hasta el próximo 31 de julio.

La muestra La labor editorial de Jorge Alberto Liria resume su trayectoria y enseña al público un total de cincuenta libros, una pequeña muestra de un legado que sigue creciendo. Además, en el salón de actos se exhibirá un vídeo que resume su labor y los visitantes contarán en todo momento con una persona adscrita al centro que les explicará de viva voz el fondo y el trasfondo de la exposición. "Queremos explicar su labor y rendir de paso un homenaje a través de él a la figura del editor, porque los autores son los padres de los libros, pero los editores son sus padrinos", explica el director del centro, Antonio González.

Este apadrinamiento citado por González se ha llevado a cabo en el caso de Liria a través de los sellos editoriales Anroart, Beginbook, Mercurio y Words for World. "Mi filosofía es la edición independiente", subraya el propio Liria, que recuerda que su andadura como editor comenzó tras una "reflexión" y para cubrir el vacío existente en este campo en Gran Canaria. Según relata Liria, "no había alternativas y había mucha gente con calidad que no podía publicar y esto generaba mucha frustración", rememora. "He intentado demostrar que sí es posible editar en Canarias y hacerlo durante muchos años seguidos a pesar de las crisis". "Otra de mis premisas", añade, "es no quejarme, porque tenemos que lidiar con las nuestras dificultades, las propias de las islas". Telde, hoy, a las 10.00 h. Casa Museo León y Castillo. Abierto hasta el 31 de julio.