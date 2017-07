Jacob Collier lleva su cóctel de géneros al Guiniguada dentro del Festival de Jazz

Jacob Collier actúa hoy jueves, a las 21. 00 horas, en el teatro Guiniguada, dentro del 26º Festival Internacional Canarias Jazz & más Heineken 2017. Collier, de 22 años, es reconocido como uno de los músicos jóvenes más distintivos, inventivos y prodigiosos del mundo. Con base en Londres, Jacob se ha inspirado en muchos sonidos, su música combina elementos de jazz, a cappella, groove, folk, trip-hop, música clásica, música brasileña, gospel, soul, improvisación. Un auténtico cóctel de géneros particular.

Jacob creció en una familia de músicos y ha perfeccionado sus ideas musicales desde muy joven. Abrazó el mundo del Internet para compartir su talento, excepcionalmente creativo, haciéndose muy popular por crear sus vídeos en YouTube, en los que toca y canta todas sus canciones, haciéndose cargo de todos los instrumentos con una visualización en forma de mosaico en las que se suceden sus interpretaciones. Desde su primer vídeo subido a YouTube en diciembre de 2011, las redes sociales han sido un claro exponente del crecimiento de sus seguidores, que superan los 200.000 en todos el mundo y más de 9 millones de reproducciones. Uno de sus vídeos, que se hizo viral, es el homenaje que le brindó a Steve Wonder Don´t You Worry ´Bout A Thing. Collier también ha despertado el interés y la admiración de la comunidad de élite del jazz, y entre sus seguidores se incluyen Quincy Jones, Herbie Hancock, Pat Metheny, Chick Corea, Steve Vai y Take 6, por nombrar algunos.. Las Palmas de G. C., 21.00 horas. Teatro Guiniguada.