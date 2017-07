´Pesesín´, el pez asturiano de toda una comunidad

El verano es la peor época para las mascotas. Los epañoles marchan de vacaciones y no saben que hacer con los animales domésticos. La dueña de 'Pesesín', de 16 años, ha encontrado la solución en los vecinos de su edificio en Gijón.



Una de las vecinas, una joven llamada Nuria, ha compartido la situación del pez en su cuenta de Twitter y la historia se ha convertido en una de las más comentadas en las redes. Su publicación ya supera los 48.000 "retweet" y más de 65.000 me gusta.





Alguien de mi edificio se ha ido de vacaciones y ha dejado en el portal a su PEZ para que el resto de vecinxs lo cuiden mientras tanto pic.twitter.com/WE70D1TXjo — Nuria (@Nuria_GMz) 11 de julio de 2017

Vuelta a casa

La historia de 'Pesesín' también ha provocadopor la manera en que los vecinos se han coordinado para atender a la mascota a su cuidado.La persona que ha dejado al pez es todavía un misterio, pero hay que decir que el dueño de la mascota dejó inclusocada día.Hasta la Policía Nacional se ha sumado al hilo generado por la joven, desde su cuenta oficial en Twitter han mandado "besines" para 'Pesesín'El retorno de la dueña de 'Pesesín' de sus vacaciones ha provocado que el pez más famoso de Asturias también haya regresado a casa después de una semana al cuidado de los vecinos de su edificio."Iba con mis padres a hacer un viaje fundamentalmente en coche por la zona de León y Galicia. Mis padres me avisaron unos días antes y", comienza su relato la joven dueña de 'Pesesin'. La chica intentó "colocarle" el pez a alguno de sus amigos. Pero no pudo."Un amigo mío me lo había cuidado alguna vez pero ahora no podía, estaba desesperada y no sabía que hacer", reconoce. Estaba tan desesperada que acabó dejando al pez al cuidado de la comunidad. Ahora, 'Pesesín' es el pez más popular de todo Asturias.