El juez Calatayud: "Las niñas actualmente se hacen fotos como putas"

"Perdonarme la expresión... las niñas actualmente se hacen fotos como putas". Estas son las declaraciones realizadas por el popular juez de Menores de Granada, Emilio Calatayud, durante su intervención de este lunes en el programa La Mañana de la Primera de Televisión Española, que durante todo el día ha provocado una gran indignación en las redes sociales.



El juez, invitado por el magacín presentado por María Casado, participaba en la sección para ofrecer el punto de vista de "una de las voces más experimentadas en este asunto", según describe Casado, sobre las agresiones de menores a sus padres. Al respecto, Calatayud reveló que no solo aumentaba el número de menores que agreden a sus padres, sino que también aumenta el número de agresores que "cada vez son más pequeño".



Hasta este momento el juez mantuvo la línea expresiva a la que tiene acostumbrada la audiencia. Sin embargo, durante su intervención también se le pidió opinión sobre el reciente fallecimiento de la influencer Celia Fuentes. Ese fue el momento en el que el juez con total claridad y sin tapujos expresó que"las niñas se hacen fotos como putas". El aluvión de criticas recibidas a través de Facebook y Twitter no se ha hecho esperar. el juez continúa con la polémica aclarando sus palabras e intenciones a través de su blog, cuya última entrada titula Hay niñas, y niños, que se hacen fotos como putas, y putos y las suben a las redes...





"No quiero pelearme con nadie ni que nadie se pelee por mí. Y, por supuesto, acepto todas las críticas porque creo en la libertad de expresión", expone el juez ante los comentarios publicados en las redes sociales que, entre otras expresiones, le insultan con descalificaciones como "energúmeno" o "puto cabrón desgraciado".En su aclaración, Calatayud amplia su opinión: "hablando de los peligros que pueden encerrar las redes sociales para los menores, que hay niñas que se fotografían como putas y luego suben esas fotos a las redes sociales.El juez de Menores entiende la polémica suscitada por sus declaraciones que, afirma, realizó con la intención de"sobre una realidad que está ahí y que veo a diario en mi juzgado. Busco provocar una reacción en los padres para que protejan a los menores de sí mismos. Después de las fotos, pueden venir los acosos, los abusos y las violaciones. Y de hecho pasa con más frecuencia de la que nos imaginamos. Os recuerdo que en España, los menores no pueden consentir relaciones sexuales hasta los 16 años, pero la realidad es que las están manteniendo desde los trece o menos? Pues esas relaciones son, en principio, delictivas".Y para finalizar, el juez lanza una reflexión a todo el que lo lea:Por el momento, los usuarios de las redes sociales no se han calmado, por lo que para antes de que termine el día Calatayud promete ser Trendig Topic.