´Afur´, un perro policía con su propio blog

"No sé si lo saben, pero yo nací en Málaga, aunque desde pequeño tenía claro que mi futuro iba a estar lejos del criadero y de mi madre y hermanos. Es lo que tiene ser un pastor belga malinois, pues somos una raza muy demandada por los cuerpos policiales y nuestras familias se reparten por todo el mundo trabajando por la seguridad de mucha gente". Así se 'presenta' Afur, el cachorro aspirante a perro agente de la Unipol de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, en un blog donde 'cuenta' sus experiencias.



Desde el área de Seguridad del Ayuntamiento capitalino se ha puesto en marcha esta original iniciativa, con la que todo aquel que lo desee podrá seguir las peripecias de este perro a través de internet (eldiariodeafurk9.wordpress.com). El responsable de comunicación de la Policía Local y el agente guía de Afur serán los encargados de llenar de contenido este diario canino.



Afur tiene solo cinco meses y durante otros diez recibirá la formación adecuada para poder convertirse en un auténtico perro policía. En la actualidad, su preparación se encuentra en la fase denominada periodo de habituación.



"Afur se está acostumbrando a la sede de la Unipol y también a la ciudad. Su guía lo saca de paseo por las zonas del municipio que luego recorrerá cuando se convierta en perro policía para detectar sustancias estupefacientes, como plazas, parques y el Intercambiador de Guaguas. En este último lugar, por ejemplo, estamos acostumbrándolo a las escaleras mecánicas, para que no les tenga miedo", explican fuentes del área de Seguridad del Ayuntamiento chicharrero. A continuación, se llevará a cabo el periodo de entrenamiento para que obedezca las órdenes de su guía y después aprenderá a detectar sustancias estupefacientes. Esta formación durará unos diez meses.





"Vaya semanita llevo. Todavía estoy adaptándome a mi nuevo destino. En estos primeros días he conocido a muchísima gente, aunque de quien no me despego es de mi guía (ni él de mi tampoco). Ya he conocido a su familia y me tratan genial. Cuando todo es nuevo resulta muy divertido pero agotador, aunque como buen cachorro me sobran energías para jugar. También he pasado bastante tiempo conociendo mi nueva ciudad y descubriendo lo que serán mis futuras zonas de trabajo. De momento todo es juego, diversión y habituación a Santa Cruz. Varios días he compartido algunos ratos con los que serán mis compañeros mayores, los perros Troy, Drago y Tao. Son, me alegra pensar que algún día yo también seré como ellos". Son algunas de las experiencias que se pueden encontrar en el diario de Afur, el nuevo perro policía.