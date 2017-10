Pedida de mano en plena graduación universitaria

El amor está en el aire en la Universidad de Alicante. Así lo ha demostrado un estudiante del Máster en Dirección y Gestión de Empresas que ha elegido el momento de la graduación para pedirle matrimonio a su novia.



La chica, también alumna del posgrado, se ha visto sorprendida por esta petición, que ha sido de lo más romántica. Con la rodilla en el suelo y anillo en mano, el novio no ha dudado en pedirle matrimonio ante 500 asistentes, lo que no habrá ayudado a calmar sus nervios. Su viaje no ha hecho más que empezar, enhorabuena y mucha suerte.