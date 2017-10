Un experto en cazar manzanas con la boca

Todos sabemos que en las redes sociales proliferan retos y modas, muchos de ellos absurdos cuando no peligrosos.



Pues bien, ahora el usuario de Twitter Daniel Hartman se ha hecho famoso por su habilidad para cazar manzanas con la boca en diferentes lugares y situaciones: en el gimnasio, en la calle, etc. Así lo publicita en un vídeo en su cuenta (donde su nombre aparece al lado de un emoji de su fruta favorita). Los comentarios no se han hecho esperar, y van desde la incredulidad hasta la preocupación por la salud dental del joven.