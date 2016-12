El PP tiene en su mano la Alcaldía de Valverde y avivar la crisis entre AHI y CC

El Partido Popular (PP) tiene en su mano la alcaldía de Valverde. Un cambio en el mapa político de El Hierro que, además, pondría al borde de la ruptura la alianza entre Coalición Canaria (CC) y la Agrupación Herreña Independiente (AHI), que aporta dos diputados al grupo nacionalista en el Parlamento regional.

Aunque el presidente del PP en la isla, Juan Manuel Casañas, aseguró ayer que no hay "ni firma ni fecha prevista" para una moción de censura en Valverde, desde el Partido Socialista Canario (PSC-PSOE) afirmaron que existe un acuerdo entre ambas fuerzas políticas "desde hace ya tiempo". Un acuerdo que daría el bastón de mando al propio Casañas en detrimento de Daniel Morales, de la AHI. "Por nosotros no hay ninguna dificultad, depende de lo que ellos quieran", aseveraron fuentes del PSC-PSOE en El Hierro.

Los socialistas dejan así la última palabra al PP, que gobierna en Valverde con la AHI, donde Casañas ejerce, de momento, las funciones de primer teniente de alcalde y concejal de Obras Municipales. El también presidente insular de los populares insistió, en contraposición con la versión del PSC-PSOE, en que "no hay nada", aunque sí reconoció "dificultades" en el pacto con la Agrupación Herreña. "Estamos gobernando con Coalición Canaria, con dificultades, sí, pero ni hay moción de censura firmada ni hay fecha prevista para firmarla; no hay nada de nada", subrayó Casañas.

En cualquier caso, la dirección del partido en la Comunidad Autónoma, que lidera Asier Antona, no se opondría a la firma de un acuerdo con los socialistas. El mismo Antona se ha manifestado en distintas ocasiones contrario a los llamados pactos en cascada, es decir, contrario a vincular la política local a lo que ocurra en el ámbito supramunicipal. En definitiva, Casañas tiene vía libre para decidir -"tenemos libertad a nivel insular", garantizó el dirigente del PP en El Hierro y confirmaron desde la cúpula popular- si romper o no con la AHI y si rubricar o no una nueva alianza con los socialistas.

Sea como sea, en el PSC-PSOE gana terreno, al margen de las manifestaciones más o menos públicas, la idea de que la moción de censura en Valverde no es ya una realidad por la situación que atraviesa el Gobierno de Canarias. En concreto, los socialistas herreños creen que esta no se llevará a efecto mientras el PP contemple la posibilidad de convertirse en el nuevo socio de CC en el Ejecutivo autonómico. En otras palabras: consideran que habrá moción solo si continúa el matrimonio entre los nacionalistas y los suyos, el PSC-PSOE, en el ámbito regional.

Si la moción de censura contra Daniel Morales finalmente se pusiera en práctica, las consecuencias podrían trascender del ámbito local al autonómico. No en vano, la alianza entre CC y la AHI quedaría al borde de la disolución, al menos en sus actuales términos. Fue la Agrupación Herreña Independiente la que en su día pidió permanecer al margen del pacto en cascada entre nacionalistas y socialistas, lo que posibilitó su acuerdo con el PP en Valverde, hoy en el aire. Esto no evitó, sin embargo, que el capítulo de La Frontera -donde el PSC-PSOE contribuyó a desalojar a Melissa Armas, de la AHI, hace solo un mes- ya desembocara en una primera advertencia de ruptura de los independientes herreños.

En CC tienen el convencimiento de que una nueva moción de censura, ahora en Valverde, colmaría el vaso de la paciencia de la AHI, donde hay quienes juzgan que la alianza no tiene ya razón de ser. De perder la alcaldía de la capital insular, la agrupación se quedaría fuera de los tres gobiernos locales.