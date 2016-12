Crisis de Gobierno en Canarias: Se rompe el pacto entre CC y PSOE

El pacto de Gobierno entre Coalición Canaria y Partido Socialista Canario (PSC-PSOE) está roto. Ya es un hecho, el acuerdo no ha resistido las últimas tensiones, después de meses de tiras y aflojas relacionados entre otros asuntos con el reparto del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan).



El Consejo de Gobierno de Canarias comenzó con más de una hora de retraso. Al iniciarseseguía sin haber acuerdo entre nacionalistas y socialistas sobre cómo repartir el Fondo de Desarrollo de Canarias, algo que ha terminado por minar la confianza entre los socios.



Presidencia ofreció a los consejeros socialistas una solución para que pudieran aprobar el reparto del ITE para empleo, sin que sintieran que iban a salir perjudicados en el nuevo Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan). Sin embargo, la propuesta no ha cuajado.



La ruptura entre nacionalistas y socialistas es definitiva, justo en víspera de Nochebuena.



"La máxima preocupación de este Gobierno es la estabilidad de su Gobierno, por eso les anuncio el cese de los cuatro consejeros socialistas", ha manifestado Clavijo en Twitter, tras el abandono de los consejeros socialistas de la reunión del Consejo.



"La paciencia no es infinita" ha dicho el presidente canario tras la reunión del Consejo de Gobierno, de la que se ausentaron los cuatro consejeros socialistas antes de que finalizara.



"En los próximos días tomaremos la decisión del nombramiento de los nuevos consejeros", anuncia el presidente Fernando Clavijo.





Anuncio con pesar la ruptura del Pacto con el PSOE en el Gobierno de Canarias „ Fernando Clavijo (@EquipoClavijo) 23 de diciembre de 2016





Se ha roto el pacto porque no compartimos el proyecto insularisla hasta hace poco oculto de CC, lo combatimos #CambiandoCanarias pic.twitter.com/p8V0dRsyrr „ PSOE Canarias (@PSOECanarias) 23 de diciembre de 2016