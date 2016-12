Morales firmará el Fdcan pero se reserva ir a los tribunales

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, valora que las corporaciones insulares gestionen las partidas de empleo del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), lo que supone un incremento de la financiación que recibe cada isla según su número de desempleados, pero insiste en que la parte del plan destinada a las infraestructuras -el 75% del mismo- se sigue distribuyendo con el criterio de la triple paridad. Gran Canaria firmará el convenio con el Gobierno para obtener los recursos pero sigue sin descartar llevar el Fdcan a los tribunales.

Morales aseguró ayer que el Ejecutivo regional acaba de remitir al Cabildo el convenio que firmarán el viernes las corporaciones insulares con la Comunidad Autónoma para repartir los fondos procedentes del antiguo ITE en programas insulares pactados con los ayuntamientos a cuatro, cinco o diez años. "Vamos a firmar porque no vamos a renunciar a los recursos que corresponden a Gran Canaria, pero nos reservamos el derecho a estudiar la distribución con los servicios jurídicos porque entendemos que no se produce un reparto equilibrado de los recursos", subrayó Morales.

El dirigente de Nueva Canarias (NC) insiste en que la distribución realizada por el Gobierno perjudica a Gran Canaria y Tenerife por las enormes bolsas de pobreza y paro que hay en ambas y por eso sigue sin descartar acudir a los tribunales.

En opinión de Morales lo sucedido tras la votación del Parlamento en la que se cambió el primer criterio de distribución del Fdcan es una "farsa" y un "paripé" porque la triple paridad se sigue manteniendo en el 42% de los fondos que corresponden al Gobierno, al utilizarse los porcentajes de distribución del REF. No obstante, el presidente del Cabildo grancanario admite: "Es verdad que los fondos de empleo los han sacado de la bolsa correspondiente a la gestión directa del Gobierno, a través de la Consejería de Empleo, y la ejecución de esa parte de la propuesta se ha trasladado a los cabildos, que desarrollarán las políticas insulares de empleo con cargo a los fondos del Fdcan. También es verdad que en esa partida destinada a la creación de empleo se atiende el número de desempleados de cada isla, faltaría más".

Morales recordó que el denominado Plan Zapatero lo firmaron en su día los ayuntamientos y eso no fue óbice para que algunos alcaldes lo suscribieran pero también lo cuestionaran. Por eso el presidente insular subrayó que la Isla no puede perder esos fondos, pero eso no quita para que siga adelante con su intención de recurrir el Fdcan si los servicios jurídicos así lo avalan.

Por su parte, el secretario insular del PSOE de Gran Canaria y vicepresidente primero del Cabildo, Ángel Víctor Torres, aseguró ayer que la propuesta del Gobierno de Clavijo en torno al Fdcan "margina a Gran Canaria y a los grancanarios. Para Torres, "el Fondo de Desarrollo de Canarias que Clavijo ha pretendido llevar al Consejo de Gobierno, y del que pedía el apoyo socialista, era el mismo perro con distinto collar que el anterior". Es, a juicio del máximo representante del PSOE grancanario, "una propuesta clientelar y partidista con la que Clavijo apuesta por una Canarias dividida, fragmentada y en confrontación".

Asimismo, el dirigente socialista advierte que el Partido Popular tiene mucho que explicar "ya que ha pasado de apoyar claramente a Gran Canaria, y con ello el reparto de justicia e igualdad que desde el Cabildo planteábamos, para aliarse con Fernando Clavijo".

En sentido contrario a los representantes grancanarios va el presidente de la Fecai y del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, que defiende el Fdcan. Para el dirigente gomero "todas las islas ganan" con el nuevo reparto, tanto las capitalinas como las no capitalinas, ya que se tiene en cuenta el criterio de reparto de los recursos del REF, por un lado, y el de los sobrecostes de la doble insularidad, por otro.

El también portavoz del grupo Mixto en el Parlamento regional cree que la distribución es "equilibrada" para el conjunto del Archipiélago y no termina de entender las objeciones puestas por el Cabildo de Gran Canaria y algunos ayuntamientos. Para Curbelo, el PSOE ha utilizado el Fdcan como un "pretexto" para romper el pacto de gobierno. "Es negativo para ellos los que piensan en contra del municipalismo porque tendrán que explicar qué harían con el 42% del fondo si no aplican criterios de solidaridad con las islas no capitalinas", advierte el presidente de la Corporación gomera.