Rodríguez pide al Gobierno canario que no lave trapos sucios en los medios

La portavoz de Ciudadanos en Canarias y diputada nacional, Melisa Rodríguez, ha pedido este martes 3 de enero al Gobierno canario que no lave los trapos sucios en los medios de comunicación sino que trabaje por los ciudadanos, ya sea en minoría o "con alguien".

Melisa Rodríguez, tras reunirse con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo acompañada del coordinador de Ciudadanos en las islas, Mariano Cejas, se ha negado a hablar de si Clavijo debería de someterse a una cuestión de confianza, tal y como pide toda la oposición excepto la Agrupación Socialista Gomera, porque, según ha justificado, su partido no está en el Parlamento regional.

La portavoz regional ha asegurado que lo que quiera hacer el presidente "es criterio de su partido y de él", al tiempo que ha añadido que Ciudadanos no tiene representación en la Cámara regional, con lo cual ha dicho que no puede hacer ningún juicio de valor sobre lo que tiene que hacer o no Clavijo.

Al ser cuestionada por la posibilidad de una moción de censura contra Fernando Clavijo, ha respondido que comprende la pregunta pero, ha añadido, "Ciudadanos ha decidido no ser comentarista político sino parte activa de la política".

Lo que a su partido le interesa, ha continuado, es que el Gobierno de Canarias trabaje por los canarios y se deje de lavar trapos sucios en los medios de comunicación.

Preguntada también por una posible moción de censura en el Ayuntamiento de La Laguna contra el alcalde José Alberto Díaz (CC), ha dicho que no han hablado de ese tema.

"No hemos hablado de política local ni un segundo, ni siquiera en el preámbulo de la reunión ni cuando nos despedimos", ha aseverado Melisa Rodríguez, quien ha indicado que Coalición Canaria, con un gobierno en minoría, lo tendrá más difícil a la hora de sacar iniciativas legislativas adelante.

Un gobierno en minoría es complicado porque obliga a negociar cada uno de los puntos, ha señalado Melisa Rodríguez, quien ha anunciado que Ciudadanos, pese a no estar en el Parlamento, podrá presentar enmiendas a la Ley del Suelo.

Respecto a la reforma de la ley electoral, de lo que sí ha hablado en el encuentro con Clavijo, ha informado de que ha planteado la propuesta de su partido, que se basa en repartir un número de escaños en base a criterios territoriales y otros teniendo en cuenta la población.

Para Ciudadanos es "indispensable" que antes de 2019 haya un sistema electoral con unas barreras "asumibles" y una mejor proporcionalidad del voto.

Rodríguez, que ha emplazado al presidente a hablar en una próxima reunión de las listas de espera quirúrgicas y de la educación en el archipiélago, también se ha referido a la reforma del Estatuto de Canarias, que estará "mínimo un año" en Madrid para su tramitación.

Ciudadanos quiere que sea un Estatuto para todos los canarios, que sea constitucional y no "separe más a Canarias del Estado" al eliminar competencias estatales.

"Un estatuto que suponga más nacionalismo, más ruptura y más división va a suponer directamente menos Canarias", ha apostillado Rodríguez, quien ha aclarado que la reunión de hoy no tiene tintes políticos ni con ella pretende "ir por encima de ningún partido".

El interés de Ciudadanos con este tipo de encuentros es trabajar por los canarios, independientemente de las siglas políticas, ha añadido la diputada nacional de Ciudadanos.

El viceconsejero de Presidencia, José Miguel Barragán, ha destacado que la reunión se ha centrado en la reforma del Estatuto de Canarias y en el sistema electoral de las islas.

Barragán, que ha señalado que estas dos cuestiones se abordarán partiendo de la base del "máximo consenso", ha confirmado que Coalición Canaria está dispuesta a la posibilidad de incorporar enmiendas de Ciudadanos referentes a la Ley del Suelo.

Coalición Canaria, ha señalado, mantendrá "la filosofía" que acordó con el PSOE respecto a la Ley del Suelo, incluida dentro del programa de gobierno con el que fue investido Clavijo con el apoyo de los socialistas.

No obstante, el Ejecutivo intentará buscar el máximo consenso posible en el Parlamento, ha resaltado Barragán, para quien lo más importante del encuentro es que se ha abierto "una línea directa" de relación con Ciudadanos.