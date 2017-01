Barragán reta a Román Rodríguez a buscar apoyos para una moción de censura

El viceconsejero de Presidencia del Gobierno autonómico, José Miguel Barragán, retó ayer públicamente al líder de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, a buscar en el Parlamento regional los apoyos que le permitan sacar adelante una moción de censura contra Fernando Clavijo. Además, Barragán subrayó que el Ejecutivo no está en la "situación" de tener que estudiar la posibilidad de una cuestión de confianza, algo que vienen reclamando tanto NC y Podemos como también, desde su salida del Gabinete, el Partido Socialista Canario (PSC-PSOE).

El representante del Gobierno que dirige Clavijo, cuyo nombramiento como nuevo consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad se anunciará hoy oficialmente, se mostró tajante en relación con las dos principales cuestiones que la oposición lleva agitando desde la destitución de los consejeros socialistas: la cuestión de confianza y la moción de censura.

Barragán explicó que Clavijo y su gabinete podrían "valorar" la cuestión de confianza si se encontraran con que "no hay ningún apoyo parlamentario a un gobierno en minoría", pero "no estamos en esa situación", agregó. Aunque no solo desde NC han pedido al presidente que se someta a la moción de confianza -también lo han hecho Podemos y con más tibieza el PSC-PSOE-, el viceconsejero dirigió su argumentario a Román Rodríguez, a quien recordó cómo en su etapa al frente del Ejecutivo -el líder de NC, entonces aún en Coalición Canaria, fue presidente del Gobierno de las Islas entre 1999 y 2003- no accedió a someterse a la moción. "Le respondemos a Román [Rodríguez] lo mismo que le dijo él al PSOE cuando se la pidió... ¿Se presentó él a la cuestión de confianza? Pues no, no se presentó", enfatizó el nacionalista.

Así pues, José Miguel Barragán exhortó al dirigente de Nueva Canarias a intentar encontrar los apoyos a una moción de censura: "Lo que tendrían que estar buscando es si hay votos para una moción de censura". "¿Qué es lo que persiguen con una cuestión de confianza?, ¿seguir alimentando su discurso de que no hay estabilidad? El Gobierno sigue siendo estable, aunque ahora en minoría, y si en algún momento el Parlamento decidiera otra cosa, nos enteraríamos todos a la vez", apuntó.

El viceconsejero de Presidencia insistió además en la intención de Clavijo y de Coalición Canaria (CC) de "construir una mayoría más estable" que lo que permitirían los apoyos externos del Partido Popular (PP) y de la Agrupación Socialista Gomera (ASG); en definitiva, la voluntad de lograr "un pacto de gobierno". Si esto no es posible, como en el actual escenario, "buscaremos un gobierno en minoría con algunas otras fuerzas políticas que nos apoyen desde fuera", puntualizó.

Barragán hizo las declaraciones tras la reunión entre Fernando Clavijo y Melisa Rodríguez, diputada nacional y portavoz de Ciudadanos (C's) en la Comunidad Autónoma, en la sede de la Presidencia de Santa Cruz de Tenerife. Un encuentro que se centró en las reformas del Estatuto de Autonomía y el sistema electoral de la región y en la controvertida ley del suelo. Sobre esto último, el también representante de CC aseguró que en la coalición nacionalista mantienen la "filosofía" que en su momento se pactó con el PSC-PSOE, es decir, que siga siendo el Ejecutivo autonómico -ya sea por medio de la actual Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, la Cotmac, o por medio de un órgano similar- el que se encargue de la llamada evaluación ambiental estratégica; en otras palabras: que no sean las entidades locales las que tengan la última palabra. Pero ocurre que el PP, cuyo apoyo en la Cámara es vital para la supervivencia del gobierno en minoría de Clavijo, no está precisamente de acuerdo con la permanencia de la Cotmac, de ahí que Barragán precisara que "una cosa es cómo está redactado en los documentos y otra cosa es el debate parlamentario y el periodo de enmiendas, y es ahí donde tenemos que buscar el acuerdo".

Tras la cita con Clavijo, la portavoz de C's no quiso referirse a cuestiones relacionadas con la política local y regional, pero sí puso énfasis en que el "interés" de su partido está en que el próximo Ejecutivo, en minoría o no, "se deje de lavar los trapos sucios en los medios de comunicación".

En cuanto a los asuntos que se trataron en la reunión, a la que también asistió el coordinador de C's en el Archipiélago, Mariano Cejas, Melisa Rodríguez manifestó que la postura inicial -y contraria- de Ciudadanos ante la reforma del Estatuto de Autonomía se circunscribió al texto que llegó en su día a las Cortes Generales, ya que en el partido no tenían constancia de que se hubieran acordado modificaciones posteriormente. Sea como sea, la portavoz de C's aseveró que en el texto original "había aspectos que contravenían incluso la soberanía nacional". "Había muchos artículos en los que prevalecían las competencias regionales sobre las nacionales, y eso no lo podemos aceptar de ninguna de las maneras", dijo.

Rodríguez hizo también hincapié en que la reforma electoral debe dar lugar a un sistema "que represente a todos los canarios", de modo que "haya una mejor proporcionalidad del voto".