Fuerteventura consigue un pellizco de 75.000 euros del segundo premio de los rascaos

La suerte volvió a sonreír a los majoreros. El segundo premio del sorteo de El Niño dejó un pellizco de 75.000 euros en la zona turística de Costa Calma, en el municipio de Pájara. La alegría volvió a desecandenarse ayer tras la noticia del nuevo premio.

Una vez más, el Bazar Costa Calma, ubicado en el centro comercial del mismo nombre, se alió con la suerte. Un décimo del número 95.379 que fue adquirido a través de la máquina expendedora, otorgó a su propietario un premio de 75. 000 euros. La alegría se desbordó entre la dirección y propietarios del establecimiento, no en vano en el pasado sorteo de Navidad también dieron un cuarto premio, así como un quinto en el sorteo de 2015. Un negocio que está tocado por la fortuna.

Elizabet Schirittweser, una austriaca que lleva residiendo en Fuerteventura desde hace 24 años, propietaria del Bazar Costa Calma, no podía disimular su alegría por haber dado un nuevo premio. "No me lo creo. Ha sido muy fuerte cuando me lo dijeron. Estamos, tanto los trabajadores como yo, muy felices de poder haber dado esta fortuna a uno de nuestros clientes", señaló.

Del afortunado nadie sabe nada o al menos todos intentan evitar su identificación. "Aunque no es un premio suculento si que ayudará a nuestro cliente en su vida diaria. El décimo fue solicitado por medio de la máquina y no tenemos ni idea de a quien le haya podido corresponder. Solo sabemos, que nuestra felicidad es plena".

El perfil del cliente de este establecimiento de clase trabajadora, especialmente de personal de los numerosos hoteles que se asientan en la zona. "La mayoría trabajan en el sector de la hostelería y suelen jugar mucho a juegos de azar, bien la quinielas de fútbol, la Primitiva o la Lotería Nacional. Son clientes muy fieles a nuestro bazar", señaló Schirittweser.

El Bazar Costa Calma vivió una jornada intensa no solo por la emoción del premio repartido sino porque numerosos clientes se acercaron tras conocer la noticia. Además, se pudo comprobar como las ventas se dispararon más que otros días. "Es cierto que hoy hemos tenido un mayor volumen de ventas y de visitas de clientes, algunos nuevos, y es que los premios siempre llaman", señaló, Eli.