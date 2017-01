Sí Se Puede apoya a Brito y le anima a que siga en su cargo en el Cabildo

La organización política Sí Se Puede muestra su "apoyo incondicional" a Juan Manuel Brito, vicepresidente segundo del Cabildo de Gran Canaria, y a Dailos González, consejero en el Cabildo de La Palma, ante la decisión de la Comisión Estatal de Garantías de Podemo de expulsar a ambos de la formación.

Sí Se Puede sostiene que en el caso de Brito, también consejero insular de Medioambiente, Emergencias y Participación Ciudadana, la decisión no es firme y cabe recurso, por lo que lo anima a que siga desarrollando su labor política en el Gobierno insular que "es un instrumento de cambio para Gran Canaria". Brito ha anunciado que recurrirá ante el partido.

La organización tinerfeña se está expandiendo a la provincia oriental precisamente con el apoyo de Brito junto, entre otros, a la también consejera insular, María Nebot. Sí Se Puede, que concurrió con Podemos a las últimas eleccienes autonómicas y cuyos miembros ostentaban la condición de doble militancia, pide también a Dailos González que continúe ejerciendo su labor institucional "como referencia comprometida del proyecto canario de cambio en La Palma".

La organización ecosocialista recuerda que el pasado 6 de diciembre envió una carta abierta dirigida a la secretaría general y a la secretaría política de Podemos proponiendo la apertura de un proceso de diálogo constructivo que abriese las posibilidades de entendimiento entre Podemos y Sí se Puede-Canarias. Explica que en ese escrito solicitaron la paralización de los expedientes sancionadores abiertos a personas de Podemos, algunos de ellos militantes de Sí Se Puede, y que, a día de hoy, no solo no han recibido contestación, sino que se ha dado curso a las expulsiones de Juan Manuel Brito y Dailos González. Sí Se Puede lamenta no haber recibido una respuesta formal y que, en lugar de optar por el camino del diálogo y la unidad, "se continúe por la senda de la exclusión y la ruptura, haciendo oídos sordos a sus propuestas".

Además, apunta que "esta actuación afecta directamente al Gobierno del Cabildo de Gran Canaria, una de las referencias del cambio en las islas, contrapeso de las políticas insularistas y conservadoras instaladas en el Ejecutivo canario".