Brito recurre sin "muchas esperanzas" su expulsión de Podemos

El vicepresidente segundo del Cabildo de Gran Canaria en representación de Podemos, Juan Manuel Brito, no mostró este lunes "muchas esperanzas" de que prospere su recurso contra la expulsión de la formación morada.

A su juicio, "en el proceso se han producido irregulares importantes, se vulnera el reglamento de la propia comisión de garantías, los estatutos del partido, la ley de partidos, incluso, aspectos constitucionales en todo este proceso. No hay ninguna razón para tomar esa decisión y, por lo tanto, voy a recurrir ante el pleno de la comisión de garantías este viernes, estoy en mi obligación y en mi derecho de hacerlo".

Ante la devolución del acta exigida por Podemos, el también consejero insular de Medio Ambiente, Emergencias y Participación Ciudadana respondió: "Esa decisión la tomaremos de forma colectiva, no es una cuestión personal, es política. Las consecuencias de mi expulsión no serán sólo personales, sino colectivas, que van a tener repercusión no sólo en el gobierno del Cabildo de Gran Canaria, y eso es lo lamentable".