Moción de censura a CC: Antona se postula como presidente de Canarias

El PP propone una moción de censura para desbancar a Fernando Clavijo con la condición de que la formación popular acceda a la Presidencia de Canarias. El líder de los populares canarios, Asier Antona, abre la puerta a una posible salida de Coalición Canaria del Ejecutivo regional después de 23 años, pero bajo la premisa de que el PSOE, socio de los nacionalistas hasta el pasado 23 de diciembre, no sea quien lidere el cambio, sino que se quede con la Vicepresidencia.



"El PP es el partido sobre el que puede pivotar la estabilidad del Gobierno de Canarias", aseguró Antona a Diario de Avisos y Canarias 7. El líder de los populares hace estas declaraciones que dinamitan la estabilidad del Gobierno tan solo un día después de que se formara el nuevo Ejecutivo con la toma de posesión de los cuatro nuevos consejeros Pablo Rodríguez, José Manuel Baltar, José Miguel Barragán y Cristina Valido.

A su vez, las declaraciones de Antona se realizaron el martes, el mismo día en que el presidente Clavijo aseguró que no teme que le presenten una moción de censura y desafió a los partidos a dar el paso. Esa misma ha sido la reacción del presidente, que ha vuelto a reiterar este miércoles que se siente "muy tranquilo" y "nada preocupado" por las declaraciones del líder del PP en el Archipiélago porque no tiene sentido preocuparse por algo que no depende de él. "Lo que sí depende de mí es levantarme y darlo todo en la solución de los problemas de Canarias", sostuvo el jefe del Ejecutivo canario, quien esgrimió que lo demás es "política ficción, matemáticas y ruido".