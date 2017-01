El PSOE no cree razonable que el PP acceda a la Presidencia

El portavoz del grupo socialista en el Parlamento canario, Iñaki Lavandera, considera ilógico que el PP aspire a la Presidencia de Canarias cuando es el tercer partido en escaños y tercera fuerza en número de votos. El líder de los populares en el Archipiélago, Asier Antona, propone apoyar una una moción de censura para desbancar a Fernando Clavijo con la condición de que sea él el próximo presidente de Canarias. Una situación que, a juicio de Lavandera, "no parece muy razonable" a priori, con lo que deja entrever que no sería sensato pensar en un nuevo escenario en el que el PSOE se conformara de nuevo con la Vicepresidencia "sólo por desplazar a Clavijo" cuando es el partido que más apoyo concitó en las urnas en mayo de 2015.



Para el socialista, lo fundamental ahora es sentarse a hablar entre las diferentes fuerzas políticas y "no mandar mensajes a través de un titular" porque es responsabilidad de todos "dotar de una mayoría estable" al Ejecutivo regional "sea quien sea el que presida". Lavandera cree que la actual composición del Gobierno, "con dieciocho diputados en minoría absoluta", no es buena para Canarias con los retos que tiene la región aún por delante.



Antona abre la puerta a una posible salida de Coalición Canaria del Ejecutivo regional después de 23 años en el poder, pero bajo la premisa de que el PSOE, socio de los nacionalistas hasta el pasado 23 de diciembre, no sea quien lidere el cambio. Ante esta propuesta, Lavandera recuerda que la unión de PP y PSOE no es suficiente para que prospere una moción de censura, ya que ambas formaciones, con 13 y 15 diputados respectivamente, no suman mayoría absoluta.

"El PP es el partido sobre el que puede pivotar la estabilidad del Gobierno de Canarias", aseguró Antona a Diario de Avisos y Canarias 7. Llama la atención que el líder de los popularestan solo un día después de que se formara el nuevo Ejecutivo con la toma de posesión de los cuatro nuevos consejeros Pablo Rodríguez Lasa la nueva postura adoptada por Antona, que hasta al momento no había fijado una posición clara respecto a una posible moción censura, no se han hecho esperar. Esta misma mañana Clavijo afirmó sentirse "muy tranquilo" y "nada preocupado" por las declaraciones del líder del PP en el Archipiélago porque no tiene sentido preocuparse por algo que no depende de él. "Lo que sí depende de mí es levantarme y darlo todo en la solución de los problemas de Canarias", sostuvo el jefe del Ejecutivo canario, quien esgrimió que lo demás es "política ficción, matemáticas y ruido".Podemos, con siete diputados, Nueva Canarias, con cinco, y Agrupación Socialista Gomera (ASG), con tres, son las otras formaciones que pueden dar su apoyo a Antona para que prospere su moción.