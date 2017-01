Cristina Valido: "En los temas sociales no debemos hacer batallas políticas"

Cristina Valido es la nueva consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias. LA PROVINCIA ofrece en su edición de este sábado una entrevista con la sustituta de la socialista Patricia Hernández, que cesó en el cargo tras la ruptura del pacto con Coalición Canaria (CC), el pasado 23 de diciembre. Adelantamos algunas de las cuestiones tratadas en la entrevista.



Releva a la socialista Patricia Hernández en Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, pero no en la Vicepresidencia, ¿le queda alguna magua por no haber heredado este cargo o ve correcto ese reparto de Vicepresidencia para Gran Canaria y, en concreto, para Pablo Rodríguez?



Lo veo correctísimo. Me parece oportunísimo porque mientras sigamos teniendo la mala manía en esta tierra de estar todo el día midiendo tenemos, de alguna manera, que tener una presencia más o menos equilibrada en todos los órganos de mando. Y en ese sentido a mí me parece una magnífica decisión que el vicepresidente sea una persona de Gran Canaria y que sea joven, que viene a renovar caras, imágenes, formas de hacer cosas y que viene con muchas ganas, con mucha ilusión y con mucho que dar y me parece una persona muy adecuada.



Dice el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, su ya exjefe, que es una de las personas más preparadas en Asuntos Sociales por su experiencia en el Cabildo. ¿Cree que Patricia Hernández ha hecho una buena gestión?

No voy a valorar el trabajo de mi antecesora ni del equipo anterior porque no tengo datos para hacer una valoración objetiva y creo que en estos temas sociales no deberíamos hacer batallas políticas porque estamos hablando de la consejería que atiende a las personas que peor lo están pasando y, ahí, lo que tenemos que hacer es arrimar el hombro para resolver los grandes retos que tenemos planteados de eficacia, de eficiencia, de rapidez de respuestas, de organización, de alianza entre administraciones.