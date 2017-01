Los partidos presumen de su aumento de militantes pero esconden las cifras

El alma de los partidos políticos son sus militantes. Todas las organizaciones defienden que su estrategia y su acción pivota alrededor de sus afiliados, a quienes aseguran que entregan "todo el poder". El debate sobre dar voz o no a las bases para adoptar decisiones trascendentales se instala en la escena pública y coloca a las formaciones en la tesitura de buscar el equilibrio entre la democracia interna y la cohesión y supervivencia del partido. Pese al desapego ciudadano que reflejan todas las estadísticas y las crisis internas, las principales fuerzas políticas de Canarias presumen de tener cada vez más seguidores, aunque, en general, no ofrecen datos detallados, por lo que resulta imposible corroborar sus cifras y realizar una comparativa respecto a los años anteriores.

El número global y real de militantes en las Islas es un misterio, una incógnita que los partidos se muestran recelosos de despejar. Según los datos facilitados, las siglas más representativas suman en torno a 100.000 fieles. No existe un registro o informe oficial donde se puedan consultar, por tanto es un dato discrecional aportado por las formaciones, sin posibilidad de contrastar y que, además, fluctúa por las bajas voluntarias o por fallecimientos.

En las últimas semanas se ha intensificado la batalla en los partidos estatales que afrontan próximamente congresos para elegir a sus líderes. Las disputas internas se han recrudecido especialmente ante la pugna entre la presidenta de Andalucía Susana Díaz y el exsecretario general del PSOE Pedro Sánchez para capitanear a los socialistas y la lucha entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón por tener el control de Podemos. Mientras que en el PP ya hay facciones que exigen abrir el debate sobre las primarias. La presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, pedirá "un militante, un voto" en el congreso nacional del partido en febrero, en el que Mariano Rajoy confía en ser el único candidato. El presidente del PP en Canarias, Asier Antona, también ha confesado que es partidario de primarias en la cita regional del partido y que los afiliados "tengan voz y voto".

Una vez se resuelvan los liderazgos nacionales se celebrarán los respectivos cónclaves en las Islas, por lo que ya ha aumentado la tensión en las filas en esta etapa precongresual. Las bases juegan un papel clave en las organizaciones, aunque cada una las trata de forma diferente. De ahí que quienes aspiran a hacerse con las riendas de la formación lanzan mensajes para persuadir y cautivar a la militancia, su patrimonio más preciado y utilizado como "arma arrojadiza" contra el adversario dentro del partido.

"Es una herramienta más que se usa contra el rival cuando hay división; quien mejor maneje a los militantes será el que gane", afirmó el filósofo Ezequiel Morales, para quien la militancia "es el poder de una estructura partitocrática que está establecida". "La élite es la que decide, a las bases se les domina fácilmente en cualquier partido y grupo porque la naturaleza humana es así", apostilló. Desde su punto de vista, "los militantes intentan participar, pero al final quien manda es el que mueve los hilos". "Por mucho que se intente una forma asamblearia en la que todos se sientan contentos eso jamás se va a conseguir", añadió.

Morales entiende que "las primarias son un obstáculo para un partido que quiera tirar para adelante con eficacia, ya que desestabilizan y lo importunan porque no es eficaz en todas sus decisiones".

¿A quiénes deben obedecer los partidos? ¿A sus militantes o a sus votantes? Ésa es la pregunta que plantea el sociólogo Armando Peña, que sostiene que el primer objetivo de una fuerza política es tener claro su discurso y después que la militancia lo asuma. Ahora bien, un partido "debe escuchar a sus militantes, pero no sólo a ellos, sino también a sus votantes cuando son partidos de masa fundamentales en la vertebración de una sociedad".

Cree que no se puede generalizar sino examinar cada organización por separado, ya que por ejemplo "el poder de los militantes en partidos conservadores o de derechas es bastante mínimo y con poco grado de libertad". A su entender, "cuando no hay primarias el partido da más imagen de unidad, de una roca dura, sin fisuras, aunque también da la sensación de falta de democracia interna". En su opinión, "no hay que ver las primarias como algo bueno o malo, sino que los partidos conservadores o de izquierda o centroizquierda tienen planteamientos diferentes".

Atendiendo a las cifras proporcionadas por los partidos, el PP de Canarias es el que suma más militantes, unos 50.000, de los que 18.000 se concentran en Gran Canaria, donde, además, se encuentra su principal granero de votos. "Los militantes lo son todo para el PP", subrayó la secretaria general, Australia Navarro, que destacó la creación de la figura del valedor del afiliado, que ocupa Carlos Tarife y que forma parte de la dirección regional.

Defendió que la elección de los dirigentes en el PP se lleva a cabo con el sistema de "democracia representativa, tan democrática como cualquier otra". No obstante, "si en el congreso nacional se discuten otras fórmulas y se aprueban, las adoptaremos", agregó.

En Podemos no hay militantes en sentido clásico, sino inscritos con todos los derechos: participar en debates y elaborar propuestas programáticas. En Canarias hay 24.380 inscritos, número que ha subido, según la secretaria de Organización, Concepción Moreno.

El programa, la elecciones a cargos institucionales y orgánicos, así como otras decisiones de calado como los pactos, son votados en primarias, un método cuestionado en los últimos días por presuntos amaños al hacer a Meri Pita secretaria general de Podemos en Canarias y a Juan Manuel Brito candidato a presidir el Cabildo grancanario.

Coalición Canaria es el único partido que facilitó datos territorializados. Suma 22.438 militantes: la mayoría en Tenerife, 12.102; seguidos por Lanzarote, con 3.009; Gran Canaria, 2.605; Fuerteventura, 1.378 censados; El Hierro, 1.781; La Palma y La Gomera, con 1.369 y 194 respectivamente. Sus derechos y obligaciones vienen recogidos en los estatutos del partido y en los reglamentos insulares.

La formación nacionalista no funciona con primarias, sino con un sistema de abajo a arriba para elegir a sus candidatos electorales y dirigentes. Los militantes pueden realizar propuestas a través de los comités locales, que las trasladan a los órganos insulares y después el Consejo Político Nacional decide. CC celebrará su sexto congreso el 25 y 26 de marzo en Las Palmas de Gran Canaria. El último fue en 2012.

El PSOE tiene entre 7.000 y 8.000 militantes en Canarias. Es el primer partido nacional que apostó por las primarias para elegir a sus aspirantes a cargos públicos y orgánicos. "Todo el mundo aquí tiene plena libertad para expresarse", aduce la actual gestora socialista en las Islas.

Nueva Canarias cuenta con 3.500 afiliados, una cifra "en aumento gracias a la credibilidad del trabajo institucional", alega el secretario de Organización, Carmelo Ramírez. No eligen a su presidente por primarias, sino en un congreso.

Ciudadanos tiene 1.102 militantes en esta región. Al afiliarse deben superar seis meses de prueba.

Los militantes son una importante fuente de ingresos, aunque los partidos en las Islas eluden dar datos. Salvo Podemos, donde no hay cuotas, sino donaciones, cada organización fija un importe. En general, tienen en cuenta la situación económica de sus afiliados, por lo que si están en paro se les disminuye o fracciona el pago o se les exime. Hay cuotas reducidas para estudiantes y jubilados. La cuantía normal que abonan los militantes varía en función del partido, por ejemplo en el PSOE asciende a 60 euros al año; en CC en Tenerife alcanza los 36 euros anuales; y en Nueva Canarias son cinco euros al mes como mínimo.