Dos concejales del PSOE, Por Tenerife-NC y Unid@s promueven una moción de censura en La Laguna

Los concejales de Unid@s se Puede, Por Tenerife-Nueva Canarias, y dos ediles del PSOE (Javier Abreu y Yeray Rodríguez), han rubricado este lunes un documento en el que promueven la presentación de una moción de censura en el Ayuntamiento de La Laguna. En declaraciones a los periodistas a las puertas del Ayuntamiento, el portavoz de Unid@s, Rubens Ascanio, ha dicho que "hay que cambiar las cosas", y eso pasa por una moción de censura contra el alcalde José Alberto Díaz (CC) para poner en marcha, entre otras cosas, un plan de rescate ciudadano, un Plan General "al servicio de la mayoría" o más políticas de igualdad, transparencia y regeneración.

Para que la moción de censura se lleve a cabo, ha pedido a los otros tres concejales del PSOE que "den un paso" y se sumen al documento, lo mismo que a otras fuerzas políticas de la corporación porque hay "presión" en la calle. Asimismo, ha dicho que lo importante ahora es cerrar la moción de censura con un programa de cambio, por lo que aún no se ha decidido quien lo encabezaría. "El alcalde o la alcaldesa no van a ser un problema", ha detallado. Javier Abreu, exsecretario general de los socialistas laguneros, ha insistido en que el pacto en cascada "está roto" y CC "no es de fiar", y ha pedido a sus compañeros del PSOE que "expliquen" por qué no quieren sumarse a la moción de censura. "

"Si todos estamos de acuerdo, ¿a qué esperamos?", ha agregado, al tiempo que ha invitado a otras fuerzas de la oposición a sumarse a la operación, que incluso puede tener recorrido en otras administraciones de la isla y el archipiélago. Por su parte, Santiago Pérez (XTF-NC) ha dicho que los 11 concejales que han firmado este lunes la declaración ya son "mayoría" sobre el actual equipo de Gobierno, y ha apuntado que CC está "aislada" desde las pasadas elecciones, cuando sufrió una moción de censura de los propios ciudadanos al pasar de 13 concejales a 7. Asimismo, ha dicho que el pueblo de La Laguna "votó cambio" en 2015 y frente a ello, CC representa un "régimen político" en la isla que trata de "impedir" la alternancia de poder en las instituciones.