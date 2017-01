"Otros partidos apartan a personas con capacidad de liderazgo"

Melisa Rodríguez Hernández (Londres, 1986) aspira hoy en las votaciones entre los afiliados de Ciudadanos (C'S) a revalidar su cargo como miembro del Comité Ejecutivo Nacional dentro la candidatura del presidente estatal de la formación naranja, Albert Rivera, en el marco del proceso congresual que concluye el próximo fin de semana.



¿Confía en su reelección?

Creo en el proyecto de España Ciudadana, con Albert Rivera como presidente y con un equipo lleno de personas con muchísimo talento. Miro a mi alrededor y pienso que tengo muchísima suerte de estar en un equipo de trabajo así, con muchos líderes diferentes. En otros partidos, cuando ven a alguien con capacidad de liderazgo, generalmente, lo apartan del equipo. Aquí, al contrario, estamos todos juntos, trabajando por este proyecto que aspira a gobernar, espero, en muy poco tiempo. Veo el futuro de C's con Albert Rivera. Me siento muy agradecida con Albert Rivera por pensar en mí, en una canaria, para estar tanto en la ejecutiva, que se amplía de 23 a 37 personas, como en la dirección permanente del partido, que son doce personas, máxime cuando no tenemos representación en el Parlamento autonómico.



Ante un debate interno menor que el suscitado en el Partido Socialista o en Podemos, ¿no teme un cierre congresual a la búlgara?

El comité saliente, del que también formaba parte, planteó la posibilidad de que se votará la ejecutiva y el presidente el fin de semana anterior al congreso para que lo votasen todos los afiliados y no solo los compromisarios, es el único partido que lo hace así. Otra novedad es que no se necesitan avales para las candidaturas a presidir el partido, de esa manera no limitas que las personas se puedan presentar. Los únicos requisitos son estar al corriente en el pagos de las cuotas y tener un grupo de veinte a cuarenta personas, lo que fijan los estatutos del partido. Por eso hay tres candidatos, dos aparte de Albert Rivera, la competencia es buena.



Pero hasta en el Partido Popular de Canarias, paradójicamente, se plantea mayor competencia...

Hay el debate que todos los afiliados quieran tener. La gente confunde el debate político y de proyectos con el enfrentamiento en medios de comunicación, cosas totalmente diferentes. Quizá hay menos debate porque creemos en el que ahora es presidente y en su proyecto. En la ejecutiva saliente hemos trabajado, en este año y medio o dos años, para pasar de tener tres diputados autonómicos a muchísimos concejales, parlamentarios y a ser clave de gobierno en muchos sitios, además de 32 representantes en el Congreso de los Diputados. Espero que los afiliados respalden el trabajo que hemos hecho y nos dejen continuar.



Algún error cometerían con la última caída electoral...

Somos el único partido que después de periodos electorales, en la ejecutiva del día siguiente, hemos hecho autocrítica y hemos dicho en rueda de prensa: Quizá en la campaña nos equivocamos aquí y allí. En las últimas elecciones, Rivera salió a decir que no habíamos sido capaces de movilizar a todos nuestros votantes y de ahí los 400.000 votos perdidos. Hacer autocrítica no es fragmentar. La magia de la crítica es que sea constructiva, que los debates no sean solo para salir en la portada de los periódicos. Queremos seguir hacia adelante, crecer y que vean que somos útiles, porque la finalidad de nuestro partido es dar soluciones a los problemas. No queremos ser como los partidos que en sus etapas congresuales están peleándose en medios de comunicación y, cuando toca sentarse para un acuerdo, no son capaces.