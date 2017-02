CC de Gran Canaria respalda a Bañolas en sus críticas a los cargos de Sanidad

El secretario insular de CC de Gran Canaria, Fernando Bañolas, salió anoche reforzado en su puesto por el comité permanente de la formación. Los miembros del órgano político respaldan sus críticas a las formas utilizadas para el nombramiento de altos cargos grancanarios en el Ejecutivo sin consultar con la organización, sobre todo en la Consejería de Sanidad al designarse a Esther Monzón, militantes de Unidos, como directora del Área de Salud de Gran Canaria. El partido faculta a Bañolas para que se reúna con el presidente Fernando Clavijo y con el secretario general de CC, José Miguel Barragán, para reclamar explicaciones en nombre de la formación.

La reunión convocada ayer fue larga, más de cuatro horas, y en ella pidieron la palabra la mayoría de los asistentes, que cerraron filas en torno a Bañolas. Algunas de las intervenciones fueron especialmente críticas con el nombramiento de Monzón y recriminaron que el secretario general de CC ni siquiera llamase para informar, cuando también se sienta en el Consejo de Gobierno. Lo que sí quedó claro es que no se trata de cuestionar la autoridad y capacidad de Clavijo para formar el Gobierno sino las formas utilizadas por el partido de no consultar a la organización previamente, por lo que la petición expresa es que no vuelva a ocurrir.

Libertad de Baltar

A la reunión también acudió el vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, que también explicó la amplia libertad que ha tenido el consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, para designar a su equipo, con un perfil marcadamente técnico y profesional.

Aunque hubieron algunas intervenciones más duras que otras tampoco se demandó el cese explícito de Monzón, ya que desde el Gobierno se le dio suficiente margen a Baltar para que formara su equipo, pero eso no quita para que se reiterara el malestar que ha cundido por el nombramiento, así como el de otros anteriores.

Antes de la celebración del comité permanente, el secretario insular de CC de Gran Canaria, Fernando Bañolas, y el vicepresidente del Gobierno, Pablo Rodríguez, mantuvieron una reunión para allanar las desavenencias de las últimas semanas y que culminaron con el nombramiento de Esther Monzón. Las quejas porque no se consulta a la dirección insular han arreciado en los últimos días y el enfado entre algunos dirigentes, entre ellos Bañolas, ha sido monumental, incluso con el amago de dimitir.

La organización nacionalista grancanaria ha estado de espaldas a los nombramientos que se han ido realizado desde la ruptura del pacto con el PSOE. Clavijo recibió del partido el respaldo para nombrar a los nuevos cargos y por eso no dejó de sorprender la elección del consejero de Sanidad, proveniente del sector sanitario privado, o de otros cargos como el viceconsejero de Políticas Sociales, Francis Candil, que llegó a ser cabeza de lista al Ayuntamiento capitalino por Nueva Canarias (NC).

Por eso, la dirección insular grancanaria quiere llegar a algún tipo de acuerdo con el secretario general, con el fin de que este tipo de situaciones no se vuelvan a producir.

Desde el punto de vista interno, los roces entre el núcleo duro de la dirección grancanaria que encabeza Bañolas y Pablo Rodríguez se han incrementado tras la llegada del teldense al Ejecutivo. Como telón de fondo se encuentra la pugna por el control de la formación de cara al congreso insular, programado para después del nacional que se celebrará el 25 y 26 de marzo. Fernando Clavijo quiere que Rodríguez controle el partido en la Isla, si no personalmente con alguien de confianza, mientras que la mayoría de los secretarios locales están con Bañolas y prefieren a alguien más del aparato actual.

Bañolas no seguirá al frente del partido tras el congreso pero sí pretende ceder el testigo de la dirección y quiere hacerlo a alguien más cercano. El cónclave insular de los nacionalistas está previsto para abril o mayo.