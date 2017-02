Orgullosos de sus siglas

"Siempre he sido de derechas y estoy muy orgulloso de mis siglas". Con su eterno cachorro a cuestas y vestido de forma impoluta, Luis Ramírez González, de 92 años y natural de Gáldar, no podía ocultar ayer su emoción al defender su entrega al Partido Popular. Fue concejal entre los años 60 y 70 y le tocó ser alcalde accidental. Gracias a él se firmó la expropiación del solar donde hoy está el polideportivo Juan Vega Mateos y fue impulsor de la rehabilitación de las piscinas naturales del Agujero. También presidió el Casino galdense y durante 30 años ejerció como juez de Paz. Es uno más de los militantes que han contribuido a forjar la historia del PP en el Archipiélago por su inestimable dedicación. La organización política en Gran Canaria rindió anoche un homenaje a los afiliados más veteranos de los 21 municipios por su esfuerzo, trabajo, entusiasmo y empeño sin condiciones al PP, así como se celebró un tributo póstumo al recientemente fallecido presidente de honor del partido en la isla José Macías y a la figura y trayectoria de Juan Andrés Melián. Más de 500 personas asistieron al evento para expresar su gratitud, admiración y reconocimiento a estos "populares de leyenda". Desde la cumbre hasta la costa, 18 hombres y tres mujeres, que durante toda su vida han defendido su compromiso y lealtad al PP, fueron recompensados con la insignia de esta fuerza política. La mayoría procedía de Alianza Popular y UCD, algunos de ellos abrieron la primera sede en su pueblo, otros fueron alcaldes y, en general, nunca han faltado para pegar carteles en cada contienda electoral y preparar sobres con los votos en noches interminables para después repartir a sus vecinos. Han llevado la voz y los valores del PP a todos los rincones de Gran Canaria y ayer sus compañeros, familiares y amigos se lo agradecieron. Y es que sin Braulia Sosa Medina el PP no hubiera sido la formación más votada en Agaete durante más de 20 años. Mientras que el magnetismo personal y el trabajo de Tomás García García tiró del partido en Agüimes y José Antonio Hernández Sosa siempre ha estado en los buenos y en los malos momentos del PP en La Aldea. El tesón de Severiano Luján Cabrera mereció elogios por conseguir fondos para arreglar la carretera de Artenara y no descansar en sus exigencias al Cabildo de mejoras para su localidad en los últimos 40 años. Fernando Pérez Fernández, de Arucas, lleva al PP en el corazón. Este pequeño empresario nunca quiso tener cargos públicos ni orgánicos, pero siempre ha trabajado por este partido sin pedir nada a cambio. Al igual que Antonio Moreno Henríquez con su labor en Firgas, donde preparaba las elecciones en el garaje de su casa. Desde que Juan Santana González se afilió en 1983 ha dedicado su vida a la política, primero en Santa María de Guía como concejal y también fue consejero en el Cabildo durante años. Por su parte, Luis Estupiñán Pérez, con 78 años, siempre ha sido fiel a sus ideas y ha luchado por ellas en Ingenio. En Las Palmas de Gran Canaria, María del Puy Martín Agreda pertenecía a Democracia Cristiana y hace más de 20 años entró en las filas del PP. Fue una de las primeras mujeres que alzó la voz en política y en defensa de la educación. Bondadosa y cercana, estuvo dos mandatos en la corporación insular. La sede del PP de Mogán es prácticamente el hogar de Salvador Armas Suárez, un afiliado incansable que no para de motivar a quienes están a su lado. Asimismo, Julio Rodríguez López es un ejemplo de sacrificio para que el PP siga latiendo en Moya, donde fue el primer presidente local. Desde que Alfredo del Toro Matos ingresó en 1990 en el PP en San Bartolomé de Tirajana ha realizado una labor clave en las elecciones. En San Mateo, Francisco Alonso Monzón ha estado al pie del cañón desde hace 21 años. De la misma manera, el comité local de Santa Brígida se muestra orgulloso de la valentía del empresario Raimundo Martín Hernández por defender su ideología desde 1984. En Santa Lucía, el PP municipal ha aprendido de la experiencia y compañerismo de Manuel Vispo Ferreiro. Mientras que en Tejeda Encarna Domínguez Afonso es un referente para muchos dirigentes por su carácter dialogante y destacan que en 1993 se convirtió en la primera alcaldesa de su municipio y la primera mujer en presidir un Ayuntamiento de Gran Canaria en la historia de la democracia. Francisco Artiles Betancor es muy apreciado en el PP de Telde y una persona estrechamente vinculada a la sociedad teldense. Farmacéutico jubilado, fue teniente de alcalde y regidor accidental en 1978. Ya en democracia fue concejal de Alianza Popular en los mandatos 1983-87 y 1991-1995. En Teror Gregorio Domínguez Déniz, con 83 años, aún pelea por las siglas del PP y sostiene que "la misión de los populares es trabajar, trabajar y trabajar por el bien del país". En ello coincide Orlando Guerra Navarro, cuya perseverancia ha fortalecido el partido en Valleseco. También es un modelo a seguir en Valsequillo Manuel Sánchez Peñate, que estuvo doce años gobernando en su pueblo y llevó los servicios básicos a los barrios. Ellos fueron los auténticos protagonistas anoche de la velada del PP en el Hotel Santa Catalina, donde la presidenta insular de la organización, Australia Navarro, recordó que "son todos los que están, pero no están todos los que son". Faltó el expresidente del Cabildo, José Macías, que falleció el 26 de diciembre a los 91 años. "Un servidor del pueblo grancanario y amigo de todos", evocó la también secretaria general del PP en el Archipiélago, que entregó un obsequio a Olga Macías Rocha, familiar del exsenador. Tras visualizar un vídeo con imágenes del histórico dirigente, todos se pusieron en pie para honrar su memoria. La escena se repitió minutos después para aclamar a Juan Andrés Melián, que dio las gracias en nombre de todos los homenajeados e instó a empujar el partido "de abajo arriba, no de arriba abajo y no cortar las piernas para que otros no caminen", palabras que motivaron los aplausos de los presentes. "Todos sois imprescindibles para que este partido continúe siendo la primera fuerza política de España", les animó el presidente, Mariano Rajoy, a través de un vídeo, en el que se refirió a Melián como "buen amigo" y a Macías como "magnífico militante". Un emotivo acto en el que reapareció el expresidente del PP de Canarias, José Manuel Soria, nueve meses después de renunciar a sus cargos públicos y orgánicos. El exministro de Industria, Energía y Turismo recibió una cariñosa acogida. Entre multitud de abrazos y besos, eludió hacer declaraciones sobre quién es su candidato favorito en el congreso regional en marzo para presidir el partido en las Islas . Su sucesor desde abril, Asier Antona, agradeció su presencia. "Te queremos y estamos contigo", afirmó el dirigente palmero, que aprovechó la oportunidad para apelar a la unidad de esta fuerza política y dejar a un lado las "discrepancias". "No sobra nadie", destacó Antona, que abogó por "un futuro donde no haya afiliados de primera y de segunda". "Donde todos sumemos, vivamos donde vivamos", señaló, para continuar: "En política no estamos para ocuparnos de rencillas ni polémicas, sino para mejorar la sociedad". Antona, que aún no ha desvelado si optará a seguir liderando el PP de Canarias, habló desde el atril. Justo enfrente estaban en primera fila el exalcalde de la capital grancanaria, Juan José Cardona, que ya ha anunciado su deseo de encabezarlo, y la tinerfeña Cristina Tavío, que medita la decisión.