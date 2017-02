Más de 25.200 canarios inscritos en Podemos eligen entre Iglesias y Errejón

Canarias cuenta con 25.233 inscritos en Podemos que pueden participar en las primarias para elegir la composición del nuevo Consejo Ciudadano Estatal, o lo que es lo mismo, a la dirección ejecutiva nacional de esta formación, entre las dos candidaturas que concurren lideradas por Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. Un total de 455.932 simpatizantes figuran como inscritos en el ámbito nacional. Las votaciones empezaron el pasado 4 de febrero y concluyen el próximo sábado. Los resultados se darán a conocer el domingo en la Asamblea Ciudadana Estatal, conocida como Vistalegre 2, tras un proceso de primarias marcado por el enfrentamiento público entre los números uno y dos del partido morado que ha dado mucho de que hablar.

Canarias, o al menos la mayo- ría de sus cargos públicos y orgá-nicos, están con Pablo Iglesias. Ayer, de hecho, se celebró el últi-mo acto en Las Palmas de Gran Canaria de apoyo a su candidatura que, de ganar, lo convertirá de nuevo en el secretario general de Podemos, puesto al que se presentan él y Juan Moreno Yagüe (Lista Blanca), un abogado especializado en derecho económico y penal, diputado en el Parlamento andaluz por esta formación.

Errejón ha optado por no disputarle a Iglesias el cargo como secretario general, pero si gana la lista que encabeza al Consejo Ciudadano Estatal y los cuatro documentos que ha elaborado, para marcar la trayectoria de la formación en el camino hacia las próximas elecciones generales, se convertiría en el máximo dirigente de facto de Podemos. Iglesias ya ha anunciado que renunciará a revalidar la dirección del partido si su candidatura al Consejo Ciudadano Estatal o sus documentos no obtienen el respaldo de los inscritos. Por tanto, en estas primarias se votan a los cuatro documentos sobre política, organización, ética e igualdad, al Consejo Ciudadano Estatal, al cargo como secretario general y, además, a la nueva Comisión de Garantías.

En la candidatura de Pablo Iglesias al Consejo Ciudadano Estatal se presentan cuatro canarios, y dos más que se eligen por los círculos territoriales. Meri Pita, secretaria general de Podemos en las Islas y diputada nacional por la provincia de Las Palmas, va en el puesto 20, junto a su compañera en el Congreso, Carmen Valido, -en el 50-; el también parlamentario por la provincia tinerfeña, Alberto Rodríguez, en el 17 -el más avanzado en la lista-; y Noemí Santana, diputada en el Parlamento canario está al final de la plancha.

En la de Errejón sólo va Manuel González Mauricio, secretario general del Consejo Ciudadano de San Cristóbal de La Laguna, en el número 50.

Al acto de ayer en apoyo a Iglesias acudieron representantes de Podemos de todas las Islas, incluso hubo mensajes grabados de cargos que no pudieron asistir de Fuerteventura y de Tenerife. Entre el público, poco más de cincuenta simpatizantes participaron en el encuentro en la sede del partido en la capital grancanaria, un local que, también es verdad, no tiene mucha más cabida. En el escenario, 17 cargos públicos y orgánicos defendieron durante un máximo de dos minutos la candidatura del actual secretario general, ante los escasos pero entusiastas simpatizantes, que acompañaron con palmas la canción de Mestisay, Sulema, en homenaje a la mujer saharaui, que abrió el acto "lúdico y festivo", como lo tildó Meri Pita.

Nadie del Cabildo

A esta cita no acudió, por cierto, ninguno de los consejeros del Cabildo grancanario de la formación. Por la mañana había dimitido Juan Manuel Brito del gobierno insular tras ser expulsado de Podemos por sus continuos enfrentamientos con la dirección regional. Meri Pita no lo nombró, pero sí dijo con micrófono en mano que Podemos no es uno, independiente, "es la coralidad, es la fuerza de todos unidos", en un mensaje claro a quienes actúan por su cuenta como, según esta formación, lo hacía Brito en el Cabildo grancanario. Asistieron además de las candidatas Meri Pita y Carmen Valido, la secretaria de Organización, Conchi Moreno; Javier Doreste, concejal del Ayuntamiento capitalino; ediles de Agüimes, Telde o Arucas, y hasta una representante de La Graciosa.