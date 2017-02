La Televisión Canaria también pagó las deudas de Paco Padrón con Hacienda

El Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife ha entregado un nuevo informe a la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la capital tinerfeña, la magistrada María de Lorenzo-Cáceres Farizo, que instruye la denominada operación Gloria sobre supuestas irregularidades en la contratación de espacios audiovisuales por la Radiotelevisión Canaria (RTVC) con la productora Amanecer Latino durante la etapa en la que el director general del ente público era Guillermo García-Machiñena, desde enero de 2008 hasta mediados de 2015. En sus páginas, los investigadores constatan que RTVC pagaba directamente las deudas de la productora, cuyo administrador único es Paco Padrón.

Según ese nuevo documento policial, RTVC "pagó directamente" las deudas que Amanecer Latino mantenía con Hacienda y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) desde 2006. Según los investigadores, RTVC abonó directamente a la Agencia Tributaria algo más de 30.500 euros para saldar la deuda de la empresa de Padrón con Hacienda, así como más de 1,3 millones a la TGSS. Los agentes llaman la atención en su informe sobre lo inusual que resulta que "un ente público satisfaga directamente las deudas contraídas por empresas privadas con la administración".

En este sentido, los investigadores comprobaron que Padrón no ingresó en las cuentas de su empresa el total de las cantidades fijadas en los contratos, ya que RTVC restaba a cada uno de ellos un porcentaje de la facturación de la productora para satisfacer el embargo que Amanecer Latino mantenía con la TGSS, como ya publicó este periódico al inicio de las investigaciones.

Mecanismo "inusual"

Ahora, ha trascendido que el mismo mecanismo "inusual" fue utilizado por los responsables financieros de RTVC para liquidar otra cantidad que la productora de Padrón adeudaba a Hacienda. La resolución de este compromiso contraído por parte de Amanecer Latino con la Agencia Tributaria se materializó tras la firma de un nuevo contrato entre García-Machiñena y Padrón, rubricado el 22 de diciembre de 2009. Con la firma del mismo, RTVC adquiría de Amanecer Latino los derechos de producción de la obra audiovisual El mundo de Alberto Vázquez Figueroa por un importe de 90.000 euros más 4.500 euros en concepto de IGIC. De esa cantidad, 63.926,52 euros se abonaron mediante un pagaré a la productora de Padrón mientras que el resto, 30.573,48 euros, fueron transferidos a la Agencia Tributaria.

La citada serie comprada a Amanecer Latino jamás se emitió en RTVC, que argumentó la imposibilidad de situarlo en su parrilla debido a que el protagonista de la serie en cuestión, Alberto Vázquez Figueroa, aparecía fumando en la practica totalidad de la obra audiovisual. Fuentes de la cadena de televisión señalaron a este periódico, al igual que dio traslado mediante informes a los investigadores policiales, que los servicios jurídicos del ente público habían recomendado su "no emisión" debido a que la serie incumplía con la Ley 28/2005 de medidas sanitarias frente al tabaquismo, cuya modificación entró en vigor en enero de 2011.

Sin embargo, los agentes policiales han atestiguado, mediante diversas pruebas, que se decidió no emitir la citada serie por otras cuestiones y que la citada ley "vino a proporcionar la excusa perfecta para no utilizar un producto audiovisual que no reunía los cánones de calidad para ser pasado en la Televisión Pública Autonómica". Los agentes sostienen, además que, "de haber reunido la calidad suficiente", la serie de diez programas pudo haberse emitido desde la creación de la misma (23 de diciembre de 2009) hasta la modificación de la citada ley, que se produjo un año después.

"Claro desinterés"

En el informe policial se hace constar que la serie acusó registro de entrada a través del programa informático habitual utilizado por RTVC justo un día después de la firma del contrato. En dicho registro se apuntó como "observaciones" que "los programas 6 y 8 se entregan con anotaciones de no apto para la emisión" y se añadía que un técnico "en repicado previo a la entrega en tráfico detecta parpadeos y flaqueo importantes". Se añade que el visionado en el que se aprecian los daños en el soporte en el que se entregaron los capítulos y que impiden su emisión "fue realizado el 5 de marzo de 2010".

La Policía plasma, en relación a este asunto, que en el punto 6, apartado 3 de las estipulaciones del contrato de adquisición del programa, se recoge que "RTVC tiene un plazo de 30 días para comprobar la existencia de fallos en la grabación de los capítulos que imposibiliten su emisión". En este sentido, los reparos señalados anteriormente en el programa de registro informático y el hecho de que los técnicos visionaran la serie tres meses después de su entrega por parte de Amanecer Latino, es interpretado por la Policía como un "claro desinterés por parte del ente público y, con ello el director general, de la calidad del producto que había contratado".

El 30 de marzo de 2010, RTVC hace entrega de los capítulos uno al diez de la serie audiovisual a la compañía Videoreport Canarias SA, encargada de su custodia en la bodega de producciones. El 15 de marzo de 2013 (más de tres años después de la firma del contrato de adquisición), la asesoría jurídica de la Televisión Pública Canaria emitió un informe solicitado previamente por el ente público sobre la viabilidad jurídica o falta de ella emitir dicha serie al constatarse que el personaje central de la misma aparece fumando. Así, "se recomienda la no emisión" del programa en los canales de los que sea titular RTVC por incumplir con el artículo 9.3 de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre.

Respecto al contenido de la serie, los agentes visionan los diez capítulos y señalan que "tanto el saludo inicial como el de despedida del presentador, así como por la vestimenta de los intervinientes, se puede observar en varios casos que una misma sesión de grabación fue utilizada para la producción de dos capítulos". Este asunto no es baladí para la investigación pues la grabación de varios programas en una misma sesión permite a Amanecer Latino abaratar de forma significativa los costes de producción que luego debían justificarse para fijar el precio en el contrato de cesión de los derechos de emisión. Esta práctica se constata, según los agentes, en "los capítulos 0 y 1, 2 y 3, 4 y 8, y 5 y 9". Añaden los investigadores que "el primero de los capítulos termina de forma repentina, comenzando el segundo a partir de ese momento, sin explicación alguna". Sobre la duración de los capítulos se señala que "no llegan a completar los 55 minutos contratados, haciendo especial referencia al capítulo ocho con "solo 44 minutos de duración, mientras que solo el capítulo nueve llega a la hora", según concluye el Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de la Policía Judicial.