El TS procesa a Casimiro Curbelo por amenazar a varios agentes en Madrid

El Tribunal Supremo procesa a Casimiro Curbelo por el altercado que protagonizó en el complejo Azca de Madrid hace seis años, cuando era senador por el PSOE y amenazó, supuestamente, a varios agentes de la Policía Nacional. En un auto publicado esta misma mañana, el juez Luciano Varela abre la fase preparatoria de juicio oral al entender que puede existir un delito de resistencia grave en concurso con falta de lesiones leves. El magistrado emplaza al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas a que soliciten la apertura del juicio oral contra el actual diputado regional por Agrupación Socialista Gomera (ASG) o, en su caso, soliciten el sobreseimiento o diligencias complementarias en un plazo de diez días.

La noche del 14 de julio de 2011 Curbelo, en compañía de su hijo Casimiro Aday y otro acompañante, se dirigieron a las dependencias judiciales situadas en los bajos de Azca, ubicados en la calle Orense. El exsenador se dirigió a tres policías que llegaban a las oficinas para hacer el relevo de seguridad, a quienes le requirió su actuación porque habían sido expulsados de un establecimiento privado, una sauna, situada en las proximidades. Los agentes le indicaron los pasos a seguir para formular una denuncia. Según recoge el auto, Curbelo les contestó que ellos estaban para atender a los ciudadanos, pero con su respuesta entendía que no querían atender una agresión.

Tras esa intervención, uno de los agentes le repitió el procedimiento que debía cumplimentar para presentar la denuncia y comenzó a dirigirse hacia el interior de las dependencias policiales. Este gesto no gustó al político y le espetó, según recoge la resolución, "tú eres un pringao y estas hablando con un Senador, no me des la espalda; te vamos a denunciar por abuso de autoridad".

En ese momento los policías solicitaron a Curbelo que se identificase, pero éste se negó. Le pidieron entonces que los acompañase hasta las oficinas para poder identificarlo y su hijo dio un puñetazo en el pecho a uno de los agentes. Tras la agresión, fue detenido e introducido en el interior de las dependencias. "Esto es un abuso", "terroristas" o "borrachos" son algunos de los calificativos que Curbelo y sus acompañantes profirieron a sus acompañantes. El también presidente del Cabildo de La Gomera amenazó entonces a los policías. "Soy del Senado, voy a ir uno a por uno de vosotros, voy a acabar con vuestras carreras", comentó Curbelo.

El auto también recoge que el político gomero se abalanzó sobre uno de los policías durante el transcurso de los hechos, causándole lesiones que se sanaron en un día sin necesidad de tratamiento médico.