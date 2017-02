Cristina Tavío: "No puede ser presidente del PP de Canarias alguien que empieza con trampas"

La vicepresidenta segunda del Parlamento de Canarias, Cristina Tavío, sostiene "con profunda tristeza" que "no puede pretender ser presidente del PP de Canarias alguien que empieza con trampas", en alusión a que Asier Antona registró el martes 3.105 avales para presentar su candidatura, mientras que Tavío consignó 282 firmas, Hernández Bento recabó 250 y Cardona 160 rúbricas.

Tavío hizo estas declaraciones al revelar que la suya es la única candidatura alternativa que se enfrentará a Asier Antona por la presidencia del PP de las Islas, tras la renuncia del exdelegado de Gobierno Enrique Hernández Bento y del exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria Juan José Cardona a participar en la carrera electoral con motivo del XIV congreso regional del partido los días 17 y 18 de marzo.

Hernández Bento anunció este viernes que se retira de la batalla interna y ofreció su apoyo a Tavío. En una comparecencia conjunta, ambos animaron a Cardona a sumarse a su proyecto. El portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento capitalino ha dado un paso atrás por el liderazgo regional del PP porque considera que el próximo cónclave debería "cerrar filas" y que es preciso no alentar enfrentamientos personales entre dirigentes que dañarían "de forma irremediable" al partido en las islas.

La también vicesecretaria de Acción Sectorial del PP regional, que aspira a ser la primera mujer que presida el PP canario, expresó su agradecimiento "sincero" a Cardona por su "altura" tras anunciar su decisión de no concurrir y le invitó a unirse a su lista, con la que busca un nuevo "liderazgo colectivo e integrador para el PP de Canarias".

Los adversarios del dirigente palmero sospechan que la mayoría de sus apoyos pertenecen a afiliados que no están al corriente de sus cuotas o a personas que no militan en la organización, tal como exigen las reglas fijadas para la cita regional. De hecho, han exigido a Antona y al comité organizador que certifiquen cada uno de los avales para corroborar que son correctos.

En este sentido, la parlamentaria insistió en que el artículo 12 de los estatutos establece "claramente las normas" y cree que "en cualquier organización de cualquier tipo el presidente es el primero que tiene que dar ejemplo y cumplir las normas internas".



"No vale todo"

"Por mucho que quiera dar una apariencia de triunfo no vale todo y no podemos estar dispuestos a todo. Desde aquí le lanzo un mensaje con cariño y consejo y es que, ya que ni el comité organizador ni él mismo han demostrado públicamente esos avales, que algunos no eran ni siquiera de afiliados y otros no estaban al día de las cuotas, lo que tiene que hacer es retirarse porque queremos contar con él", añadió Tavío, que apuntó que "un error lo tiene cualquiera y se lo perdonamos".

"Estamos deshaciendo mitos", destacó Tavío, que reconoció que "hasta ahora la gente en la calle pensaba que el debate interno era exclusivo de partidos de izquierda, pero todos estamos demostrando que el PP también es un partido democrático".

Ella se considera la "mejor candidata y la única capaz de integrar y sumar, no de dividir y restar", por lo que hizo suyo el discurso de Mariano Rajoy en el reciente XVIII congreso nacional del partido y no descarta que en los próximos días Antona se integre en su candidatura.

Tavío, que también fue presidenta del PP de Tenerife durante doce años, recordó emocionada sus inicios en política en 1998 cuando colaboró con José Manuel Soria para que él fuera presidente de la formación en las Islas, un cargo que ocupó durante 18 años como mandatario "indiscutido e indiscutible". Tavío señaló que Soria ha sido "un referente, con sus aciertos y errores".

"Excesivo liderazgo individual"

A Tavío no le preocupa el hipotético apoyo de Soria y de Rajoy a Antona y reclamó al comité organizador "neutralidad" durante el proceso.

Defendió que ella tiene "más experiencia" que Antona en "ganar elecciones" y recordó que ganó un congreso contra "alguien que también presumía de haber presentado montón de avales". "En cualquier carrera hacia la presidencia sólo quiere mostrar y dar la apariencia de ganador quien no lo tiene ganado", subrayó Tavío, que está convencida de que los afiliados apoyarán su lista porque es "un equipo integrador".

"Vamos a integrar a todo el mundo, incluido a Antona cuando pierda las elecciones", avanzó Tavío, que ha visto hasta ahora "una excesiva exhibición de un liderazgo individual" por el presidente regional, mientras que ella cree en el "liderazgo colectivo".

En este sentido, señaló que su comité de dirección "no estará compuesto por personas designadas a dedo sino por los siete presidentes insulares del partido, que tendrán que someterse a la democracia interna y revalidarse a los próximos congresos de cada isla", en cuyos procesos internos, si es elegida, no se va a "inmiscuir".

Los afiliados del PP tienen hasta el martes 28 de febrero -festivo en algunas islas por Carnaval- para comunicar al partido por escrito su deseo de participar en las elecciones internas y ponerse al corriente de las cuotas, requisitos imprescindibles para poder ejercer su derecho a votar el 2 de marzo en una urna a favor de su candidato favorito y en otra a los compromisarios que les representarán en el congreso los días 17 y 18 de dicho mes.