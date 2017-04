Canarias pide información al Gobierno sobre el yacimiento de telurio

El Gobierno regional ha solicitado información al Ministerio de Economía e Industria sobre el descubrimiento de reservas de telurio, cobalto y otros metales estratégicos en los montes submarinos situados al sur de las Islas Canarias, según ha informado este lunes su presidente, Fernando Clavijo (CC).

En declaraciones a los periodistas, Clavijo ha señalado que el director general de su gabinete está en conversaciones con los responsables del departamento de Industria para recabar información acerca del hallazgo de este yacimiento en el monte submarino Tropic, situado a unas 250 millas al suroeste de Canarias.

El presidente canario ha dicho que hasta que no disponga de la información debida sobre los minerales hallados y su localización prefiere no pronunciarse, pues oficialmente no se les ha trasladado ninguna comunicación, por lo que la posición del Gobierno se fijará entonces.

Clavijo ha indicado que habrá que saber todos los detalles acerca del yacimiento anunciado esta semana por el Centro Oceanográfico Nacional del Reino Unido en cuanto a si se halla en aguas internacionales, a cómo se ha efectuado la búsqueda y la cantidad de mineral que se supone que concentra.

Así mismo, ha recordado que España ha reivindicado ante la ONU las aguas internacionales que se hallan desde las 200 a las 350 millas de Canarias y las islas a su vez reclaman en la modificación de su Estatuto de Autonomía el perímetro de sus aguas.

El presidente Clavijo ha efectuado estas declaraciones con motivo de la visita que ha realizado en Las Palmas de Gran Canaria a la sede de la asociación ADEPSI, dedicada a promover la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad y de sus familias.