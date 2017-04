NC denuncia que la provincia tinerfeña acapara dos tercios de la inversión estatal en I+D+i

La senadora de Nueva Canarias, María José López, denuncia la "enorme desigualdad" en inversiones en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) que el Estado realiza en las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. Según la respuesta escrita obtenida por ella, entre los años 2012 y 2016, la segunda acaparó el 67% de los fondos, mientras que la primera tuvo que conformarse con un 33%.



Para López Santana, "Las Palmas y su universidad necesitan mayores inversiones y una apuesta firme por las investigaciones en un polo marino y tecnológico". A ello añadió que no se trata de un equilibrio entre territorios, sino de no dejar fuera "múltiples proyectos de investigación con interesantes perspectivas económicas, comerciales y laborales".



Antes de realizar sus preguntas, la senadora se reunió con los responsables de I+D+i del Cabildo grancanario y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). De la respuesta obtenida, se deduce que en el capítulo de investigadores contratados, el desequilibrio vuelve a quedar patente. Solo 40 están en Las Palmas y 117, en la provincia tinerfeña. "El gran problema es que esta desigualdad no procede de la falta de proyectos de la ULPGC, sino de haber apostado claramente por las investigaciones asociadas al cielo, que son aquellas que se desarrollan en la provincia de Santa Cruz, mientras que se han marginado las ligadas al mar y las tecnologías, que son las que se desarrollan en Las Palmas", explicó López.



Según las cifras aportadas por el Ejecutivo central, el Gran Telescopio de Canarias (Grantecan) y el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) -situados ambos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife-, recibieron 54,2 millones de euros entre 2012 y 2015, un dato que contrasta con los 4,6 millones recibidos por la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan), en el mismo periodo. "Obviamente, no se trata de desviar recursos de una provincia a otra, sino de que el Estado haga una apuesta global estratégica en I+D+i para todas las Islas", subraya.