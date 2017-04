Canarias debe sellar aún 17 vertederos antes de que termine el próximo año

Al Partido Popular (PP) no le salen las cuentas. La diputada de dicha formación Luz Reverón considera insuficiente el ritmo conque se sellan vertederos ilegales en el Archipiélago. Antes de que finalice el próximo año deben estar clausurados los 17 que aún existen y que pueden costar una dura sanción de Bruselas a España.



"Mucha prisa se tiene que dar", advirtió la parlamentaria popular a la consejera de Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto. Entre los años 2006 y 2011 se cerraron tan solo seis; de 2011 a 2014, dos; en 2015, ninguno, mientras que en el ejercicio pasado se erradicaron siete.



"Los datos demuestran que vamos cumpliendo", se defendió la palmera Barreto, que incidió en que este no es un problema generado de un momento a otro. Aun así, Reverón reiteró que se necesita más intensidad en la labor para evitar problemas.



El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) condenó el pasado mes a España por no haber terminado con 61 de estos vertederos ilegales, 24 de ellos en las Islas. La cifra canaria se ha logrado rebajar en siete. Ya en 2016 la Justicia europea había fallado contra el Estado español. Con la última sentencia, Bruselas abre otro procedimiento para que de nuevo el tribunal sea el que imponga la sanción. El objetivo irrenunciable es que cuando esta llegue el problema ya no exista.