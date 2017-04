Noemí Santana cumple con el guión y se lanza a liderar Podemos en Canarias

La diputada regional de Podemos Noemí Santana ha oficializado su candidatura para liderar el partido en las Islas en el próximo Vistalegre canario. La aspirante a relevar a la actual secretaria general, Meri Pita, señala que la "ilusiona" el proyecto del "nuevo Podemos Canarias, que está emergiendo de la participación colectiva, donde las bases están aportando toda su experiencia acumulada en estos años" y anima a todos "a que participen de este proceso abierto".



A su juicio, es un nuevo proyecto construido "desde abajo, por los militantes e inscritos", que debe gestarse gracias a "un empoderamiento de la gente y que ha de recuperar el ADN con el que nacimos". La candidata está preparando una serie de documentos para presentarlos en la celebración de la asamblea regional del partido, que se celebrará antes del 21 de junio.



Las propuestas están abiertas a la participación de todos los militantes e inscritos. De hecho, expone que la participación es una de las claves de su candidatura, pues apuesta por un Consejo Ciudadano Autonómico donde tenga presencia la militancia. Santana buscará, además, "la unidad y representación de todas las sensibilidades".



Respaldos



Su candidatura cuenta con apoyos de un gran número de militantes de base, miembros activos de asambleas y círculos, integrantes del Consejo Ciudadano Autonómico, como el secretario de Finanzas, Rodrigo Laiz, y la secretaria de Comunicación, Laura Fuentes, además de cargos públicos significativos como Jacinto Ortega, concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, o Alberto Rodríguez, diputado nacional por la provincia tinerfeña, entre otros, indican desde el partido.



Meri Pita no puede presentar-se de nuevo porque fue elegida en la asamblea nacional en la plancha de Pablo Iglesias y en-tró en la Ejecutiva estatal como secretaria de Plurinacionalidad y Diversidad Territorial, y los estatutos de Podemos prohíben que una misma persona pueda ocupar dos cargos internos. No obstante, Santana puede contar con rivales. Uno de los que han manifestado que podría presentarse es su compañero en el Parlamento canario Juan Márquez.



Noemí Santana explica en su Facebook que, aunque se ha especulado mucho con la posibilidad de su candidatura no se había pronunciado durante todo este tiempo porque entendía que lo importante, "ahora mismo, no es hablar de caras, sino de ideas, proyectos y documentos".



Entre los documentos que prepara, señala que un grupo de miembros de la organización han querido aportar sus "conocimientos y experiencia al documento organizativo, concretamente dentro del bloque Las Finanzas de Podemos, en el que apuestan por un partido con paredes de cristal, donde se sepa de dónde viene y a qué se destina cada euro. Es una propuesta que pertenece a toda la militancia", precisa.



Alberto Santana argumenta en su apoyo a Santana que la meta es ganar a CC y relevar a esta formación del Gobierno de Canarias. Para ello, se necesita una "organización dinámica, útil, participada y transparente al servicio de los intereses de la mayo-ría". Y en ese sentido asevera que en las enmiendas que Podemos prepara para la reforma del Estatuto de Autonomía en el Congreso formulan que "la próxima presidenta del Gobierno de Canarias tiene que ser mujer". Y Alberto Rodríguez apostilla: "y de La Isleta", en referencia a su compañera Noemí Santana.