"El pacto se rompió por la inmadurez de algunos socialistas"

El Gobierno de Fernando Clavijo está a la espera de que el PP decida su nivel de participación en la estabilidad del Ejecutivo en minoría de Coalición Canaria. La diputada Ana Oramas aseguró que los nacionalistas están abiertos tanto a gobernar Canarias en minoría con el apoyo del PP como a que este partido entre en el Ejecutivo, si bien los populares han pedido "tiempo" al presidente, Fernando Clavijo, para tomar una decisión, primero por los procesos de renovación interna que viven los populares, como por el papel que puede jugar el PSOE tras su congreso federal de junio.



Oramas reiteró que el acuerdo de estabilidad con el PP y el Gobierno central en el Estado no guarda relación con la situación política en Canarias, pero sí reconoció que el presidente del Ejecutivo ha aceptado este compás de espera y no cree que la minoría del Ejecutivo esté perjudicando a las Islas y la prueba está en el acuerdo alcanzado en Madrid con su voto.



La dirigente nacionalista es más favorable a que se mantuviera el acuerdo CC-PSOE con el que se inició la legislatura pero la "falta de madurez" de algunos dirigentes socialistas y la fuerte división interna en este partido provocaron la ruptura del pacto regional, por lo que desechó la argumentación del PSOE de que se debió a los problemas en Sanidad o por el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan).



En clave de política estatal, Oramas aseguró que ni habrá elecciones generales anticipadas ni tampoco se producirá un pacto PP-PSOE en el Estado. En este sentido, Ana Oramas espera que los socialistas se recompongan internamente tras las primarias de mayo y el congreso federal de junio porque deben ser la alternativa al PP. Asimismo, advirtió que la complicada situación de Cataluña requiere de estabilidad en las Cortes para hacer frente al desafío soberanista.



En este escenario político turbulento, Coalición Canaria es un partido con vocación de Estado y constitucionalista que defiende ante todo los intereses de Canarias pero sin perder de vista la estabilidad en la política estatal. Por eso Oramas criticó duramente a formaciones como Podemos porque, en su opinión, "no están aportando nada" para ofrecer soluciones a las dificultades e incertidumbres a las que se enfrenta el Estado.