El PP quiere una propuesta de reforma del sistema electoral antes del verano

El Partido Popular quiere que antes de finalizar el actual periodo de sesiones del Parlamento, el próximo mes de julio, haya una propuesta concreta de reforma del sistema electoral. Para ello ha constituido una comisión de trabajo interna para elaborar un documento propio en torno al debate que se ha desarrollado en la comisión de estudio de la Cámara autonómica tras la comparecencia de 15 expertos, grupos extraparlamentarios y exdiputados.



El presidente regional del PP, Asier Antona, destaca los "principios básicos" que defenderá el PP ante la reforma electoral, y que son, en primer lugar, que no sea "traumática", es decir, que todos se sientan "cómodos" con la dirección que tome la reforma.



En segundo lugar, ha asegurado que el PP no quiere que ninguna isla pierda peso en su representación, de manera que mantenga como mínimo los diputados con los que cuenta ahora.



En tercer lugar, el PP quiere que esta reforma se aplique en las próximas elecciones autonómicas, por lo que debe estar aprobada antes de 2019.



La bajada de los topes electorales en el ámbito autonómico e insular es otra de las premisas que defiende el PP, que plantea mejorar la proporcionalidad en la representación poblacional. Por último, ha considerado que debe haber "sinergia" entre lo que se avanza y concluye en la comisión de estudio del Parlamento canario y la reforma del Estatuto de Autonomía, de manera que ambas vías sea compatibles y avancen sincronizadas, por lo que no puede haber un "divorcio" entre los dos caminos.

En opinión de Antona sería "un gran fracaso" para la política canaria "que no seamos capaces de aprobar en el Parlamento canario una ley electoral, por lo que es fundamental que aquí nos pongamos de acuerdo".



"Se ha constituido un grupo de trabajo en el PP para estudiar todas las opciones para sacar conclusiones y ser rigurosos, que seamos sensatos y tengamos en cuenta las diferentes sensibilidades que hay en Canarias para que antes de que acabe el actual periodo de sesiones tengamos una propuesta sobre la mesa de por donde puede ir la reforma electoral en el futuro", añadió el líder de los populares canarios.



Esta comisión está formada por Juan José Cardona, Gabriel Mato, Pablo Matos, Felipe Afonso El Jaber, Miguel Jorge Blanco y Carlos Cabrera. Está coordinada por la secretaria general, Australia Navarro, y presidida por el propio Antona.