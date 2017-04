EL PSOE exige a Clavijo que capitanee el hallazgo de teluro

El Grupo Socialista en el Parlamento regional reclamó ayer al presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, que asuma el liderazgo político para que Canarias salga beneficiada del hallazgo a 250 millas del Archipiélago de un enorme yacimiento de metales, entre ellos teluro. El diputado socialista, Gustavo Matos, presentó una proposición no de ley (PNL) en la Cámara sobre este asunto. Califica de "timorata" la actitud de Clavijo ante una cuestión que considera primordial para Canarias.



Según Matos, ante el descubrimiento de este recurso natural en aguas cercanas a Canarias, Clavijo debería haber exigido ya una reunión urgente con el Gobierno central, a quién considera desleal por haber ocultado información sobre la existencia de esos yacimientos.



En su opinión, el presidente canario también debe pedir a los servicios jurídicos de la comunidad un informe acerca los instrumentos legales con los que cuenta Canarias para exigir su participación en este hallazgo.



A su juicio, Clavijo ha mantenido una actitud "floja" y subraya que sería lamentable que el jefe del Ejecutivo canario "estuviera tímido" por no molestar al Gobierno del PP. En la proposición no de ley, el grupo Socialista también reclama que el Gobierno español intensifique la labor diplomática para garantizar la titularidad pública, económica, jurídica y científica española de estas aguas.



Además, requiere que cualquier actuación que se realice tenga en cuenta el equilibrio medioambiental y ecológica de esta zona y aunque, según señaló Matos, "no son las prospecciones petrolíferas" sí se deben adoptar medidas en caso de que se produzca la extracción de los metales.



La iniciativa socialista exige también que se garantice la participación de instituciones científicas canarias en las expediciones que el Gobierno de España lleve a cabo en la zona, en referencia a las universidades públicas canarias y al Instituto Tecnológico de Canarias (ITC).



El diputado anunció que su grupo en el Congreso presentará iniciativas al respecto porque el objetivo es que haya un reparto social que afecte a Canarias de los posibles rendimientos que se obtengan de estos yacimientos