Podemos pide la creación de un santuario de cetáceos en aguas canarias

Podemos solicita la creación de un santuario de cetáceos al oriente y sur de Lanzarote y Fuerteventura. Los tres diputados canarios de la formación morada -Meri Pita, Alberto Rodríguez y Carmen Valido- registran hoy en el Congreso una proposición no ley (PNL) que promueve la creación de este espacio. Las razones para impulsar este proyecto se resumen en tres ejes fundamentales, según apunta el partido en un comunicado: por tratarse de una zona de "extraordinaria riqueza natural, vital como área de alimentación y paso obligado en la migración de estos animales y de muchas otras especies amenazadas, como tortugas y aves marinas".



Esta no es la primera vez que se solicita un santuario de estas características. La organización ecologista WWF lanzó en julio de 2014 una campaña de recogida de firmas on line para que los ciudadanos apoyasen la creación de este espacio, justo cuatro meses antes de que Repsol comenzara las prospecciones que tenía previstas en esa zona. En enero de 2015, Coalición Canaria (CC) se sumó a la iniciativa de los ecologistas, que ha recabado 52.000 apoyos. Los nacionalistas presentaron la misma petición en el Congreso de los Diputados, en el Senado y en el Parlamento de Canarias, pero sin que diera resultados.



En el momento del registro de la PNL por parte de Podemos estará también presente Beatriz Ayala, responsable del programa de océanos en Canarias de WWF, quien hará entrega previamente en el Congreso de todos los avales conseguidos para apoyar la creación del santuario de cetáceos.