La visita de los Reyes cuesta 6.318 euros al Gobierno canario

La visita de los Reyes durante el pasado lunes y martes ha costado al Gobierno de Canarias 6.318 euros.



La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, ha desglosado hoy miércoles los datos tras las críticas recibidas por la diputada regional de Podemos, Noemí Santana, que no acudió a la comida institucional el pasado martes, que tuvo lugar en la sede de Presidencia en Santa Cruz de Tenerife.



En su Twitter, Noemí Santana colgó la invitacion del presidente del Gobierno para que asistiera al almuerzo y comentó que no pensaba ir y que le interesaba saber más quién la iba a pagar.





Gracias por la invitación a almorzar con los Reyes, pero no voy a ir.

Me interesa más saber quién lo va a pagar. pic.twitter.com/WHld9Xp6jC „ Noemí Santana Perera (@noepmp) 24 de abril de 2017

Davila ha señalado este miércoles que el "por el almuerzo ofrecido en Presidencia del Gobierno en Tenerife ascendió a".Además, ense han gastado. En, pues al parecer en Presidencia del Gobierno carecen de ellas, el coste asciende aEn el alquiler de, el Gobierno ha gastado, en el catering para los medios de comunicación, 173 euros, y en el alquiler de latanto en Tenerife como en Gran Canaria el Ejecutivo ha pagadoDávila ha señalado que esta es la parte que le corresponde al Gobierno de Canarias pues la estancia ha sido sufragada por distintas administraciones.La consejera de Hacienda ha resaltado la importancia de la visita de los Reyes para las Islas , que, a su juicio, ha transcurrido con "" y "no ha afectado a la vida normal de los ciudadanos".Dávila ha destacado lade don Felipe y doña Letizia, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, que han conocido de primera mano proyectos como, además de visitar la Cruz Roja.El Gobierno canario resalta la importancia que los monarcas le han dado a la a la innovación tecnológica con su visita a la Plataforma Oceánica de Canariaso alEl menú que se le ofreció el pasado martes a los monarcas constaba de bocados salados de primero y lomo de cherne, guiso de calamar y papas antiguas de Tenerife de segundo, acompañado de vinos canarios. El postre consistió en esponjoso de queso de cabra curado majorero, guayaba y galletas de manteca.En la mesa, vinos de tres islas: Trevejos 2015, espumoso rosado de Abona; Paisajes de la isla 2015, blanco de La Gomera; Can 2015, tinto de La Orotava; y Bermejo Malvasía Dulce, de Lanzarote.Junto a los Reyes se sentó el presidente del Gobierno de Canarias,, la presidenta del Parlamento de Canarias,, la ministra de Sanidad,, y la delegada del Gobierno en Canarias,, entre otras autoridades.También estuvieron, losde las universidades públicas, autoridadesy de lay representantes de los, excepto Podemos, cuya portavoz, Noemí Santana, declinó la invitación.Noemí Santana ha considerado "" el gasto de 6.300 euros, y de ellos 3.600 solo en una comida, y más teniendo en cuenta la reciente encuesta deldonde el riesgo de pobreza en las Islas se incrementa en cinco puntos, pasa de un 32% a un 37% de la población, y un 60% de los canarios tienen dificultades para llegar a fin de mes.La diputada considera que la visita se debía haber organizado dándole a conocer a los Reyes la "realidad" de Canarias y no enseñándoles "un decorado, un mundo paralelo". "Mejor hubieran almorzado con las camareras de piso", critica.Para su compañerasecretaria general de Podemos, la visita ha sido una "", tras lamentar que el jefe del Estado se reuniera sólo con "círculos empresariales y cargos políticos".