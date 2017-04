CC y NC ven "humo y circo político" en la moción de censura de Podemos

El anuncio de Podemos de que presentará una moción de censura contra Mariano Rajoy concitó ayer la crítica y la descalificación unánime de los partidos políticos de las Islas, la mayoría de los cuales acusaron a la formación morada de buscar objetivos distintos a los de favorecer una alternativa de Gobierno al PP, entre ellos el de intentar incomodar o fracturar al PSOE en las vísperas de su proceso de primarias a la secretaria general. Rechazaron que se utilice una herramienta parlamentaria y constitucional como la moción de censura como mero instrumento de estrategia política y sin presentar ni programa, ni candidato alternativo al que se pretende censurar. Tanto CC como NC, los dos partidos nacionalistas de las Islas, descartaron ayer cualquier posibilidad de apoyar una moción de este tipo, mientras que los diputados canarios del PSOE insistieron también en ese rechazo en los términos en que se han manifestados las respectivas direcciones nacionales de estos partidos. CC fue la formación canaria que ayer menos énfasis puso en responder a la propuesta de la formación de Pablo Iglesias.



Ana Oramas



La diputada de Coalición Canaria en el Congreso calificó por su parte de "humo" la propuesta de Podemos y consideró que "es uno de tantos anuncios" que hacen en esta formación "para tratar de buscar titulares". "Es una más de las típicas campañas de Podemos destinadas a llamar la atención, pero a la que nadie la ha hecho caso porque está condenada al fracaso y porque no presentan candidato alternativo y está muy lejos de tener la mayoría necesaria", analizó la diputada. "No va a ninguna parte porque ni han negociados con otros grupos, ni presentan programa ni candidato alternativo. No se conocen el reglamento, esta propuesta es puro humo", sentenció la diputada tinerfeña de Coalición.



Saúl Ramírez (C's)



El diputado de C's por Las Palmas dijo que "el anuncio de Podemos se encuadra en sus estrategias de seguir sacando titulares y no ponerse a trabajar", y aseguró que "no se puede mezclar la situación actual en la que estamos debatiendo los Presupuestos del Estado, con la importancia que tienen para el conjunto de la sociedad y especialmente para Canarias". Ramírez aseguró que él "entendería" un escenario de censura a Rajoy "si tuviese la consideración de imputado o investigado" en una causa judicial, pero no en las actuales circunstancias, por lo que resaltó que C's mantendrá los acuerdos de investidura.



Franquis (PSOE)



El diputado socialista por Las Palmas aseguró que "el propósito de Iglesias no es construir una alternativa real al PP ni por tanto censurar a Rajoy, sino que se trata de una estrategia de montar un circo político". Recordó que "ya se tubo la oportunidad de tener otro gobierno al actual y otro presidente que no fuera Rajoy" y que en esa ocasión Podemos no apoyo al entonces candidato socialista, Pedro Sánchez. "Podemos está a años luz de conseguir los votos que necesita para hacer prosperar una moción de censura, y si su propuesta fuera seria, debería haber abierto previamente una negociación, y producto de ese proceso se podría plantear una iniciativa que tendría que ser en todo caso conjunta del resto de fuerzas políticas".



Guillermo Mariscal (PP)



Por su lado, el diputado del PP Guillermo Mariscal, incidió en la idea de que la propuesta de la formación morada "forma parte de un proceso que no tiene nada que ver con la política seria en las instituciones" porque, dijo, "una moción de censura es algo más serio que una charlotada como la que pretenden hacer, una más de Podemos". "No hay capacidad de presentar un candidato alternativo, por lo tanto, no se puede tener en cuenta. Esto no es más que una forma de llamar la atención en la semana previa al debate de Presupuestos", señaló.