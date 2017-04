Coalición Canaria pedirá disculpas solo si el Supremo ratifica el fallo

La resaca por el contenido de la sentencia del procedimiento penal del caso Las Teresitas continuó ayer con más reacciones y petición de explicaciones por parte de responsables políticos y colectivos. No era para menos, el jueves la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife hacía pública la condena a siete años de prisión por malversación de fondos públicos y prevaricación para quien fuera alcalde de la capital tinerfeña entre 1995 y 2011, el nacionalista Miguel Zerolo. Coalición Canaria (CC), la formación política en la que Zerolo militó y con la que accedió a diferentes cargos públicos en el Cabildo de Tenerife, Gobierno autonómico, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Parlamento regional y Senado, aguardó 24 horas para pronunciarse sobre el fallo judicial. Así, el secretario general de CC, José Miguel Barragán, manifestó que su partido no se plantea pedir disculpas por el caso Las Teresitas porque "la sentencia no es firme, aunque si el Tribunal Supremo la confirmara, seguramente haríamos una declaración en ese sentido", aseveró Barragán.



"Valoraremos ese tema una vez que la sentencia sea firme, porque no es la primera vez que vemos una condena en primera instancia y revocarla los tribunales superiores", declaró Barragán respecto a la posibilidad de que CC se disculpe ante los ciudadanos por la condena del exalcalde santacrucero y del que fuera su mano derecha, el también nacionalista y edil de Urbanismo, Manuel Parejo, a quien el tribunal le impone también una pena de siete años de prisión por los mismos delitos.



La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife dictó el pasado jueves una sentencia en la que se condena a seis de las trece personas que inicialmente estaban acusadas de los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa por la operación de compraventa que aprobó el Ayuntamiento capitalino en el pleno de agosto de 2001 para la adquisición de once parcelas del frente de playa, propiedad de los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González -condenados también como cooperadores necesarios en esta "trama"-, por el triple de lo que técnicos municipales y varias tasadoras habían valorado en estudios que fueron ocultados y no incorporados al expediente.



En declaraciones a Efe, José Miguel Barragán aseguró que el partido "ha actuado tal y como está previsto en su código ético", y por eso pidió a Miguel Zerolo en 2014 que renunciara al acta de senador y que dejara la militancia en CC, cuando se conoció el resultado de la sentencia del caso García Cabrera, que acabó condenando al exalcalde a ocho años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por un delito de prevaricación.



Ni Zerolo ni Parejo están ya en CC, ni ocupan cargos públicos, "hemos actuado correctamente", aseguró José Miguel Barragán, quien insistió en que "es necesario esperar a que la sentencia sea firme", insistió.



El secretario general de CC aseguró que en 2011 Miguel Zerolo no fue designado por el Parlamento regional como senador en representación de la Comunidad Autónoma "con la intención de aforarlo", a pesar de que ya entonces se conocía que estaba imputado por el caso de Las Teresitas.



El dirgente incidió a este respecto en que "entonces no habíamos planteado todavía el mecanismo que ahora están usando todos los partidos políticos, que es la apertura de juicio oral", señaló en referencia al código ético aprobado por Coalición Canaria para apartar a sus cargos públicos imputados por casos de corrupción.



El también consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias aseguró que a Zerolo "se le hizo senador en el interés de aquel momento", pues cada cuatro años se ve quién es el mejor candidato entre los diputados regionales para ir al Senado y, "en el interés planteado ese año se consideró a Miguel Zerolo".



Si el objetivo hubiera sido conseguir el aforamiento de Zerolo "no le hubiéramos dicho que abandonara el Senado" cuando fue condenado por un delito de prevaricación en 2014 en la sentencia del caso García Cabrera, "pero le dijimos que cesara de sus funciones y dejara la militancia" en el partido nacionalista, agregó Barragán.