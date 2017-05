El juez ordena a Podemos que readmita a Brito hasta que falle sobre su expulsión

El juzgado ha ordenado a Podemos que suspenda, de forma provisional, la expulsión de Juan Manuel Brito como afiliado del partido morado. De este modo, el tribunal admite las medidas cautelares pedidas por el exvicepresidente segundo y exconsejero de Medio Ambiente, Emergencias y Participación Ciudadana del Cabildo grancanario, y obliga a Podemos a que restaure sus derechos como militante de esta organización, a la espera de que se produzca el juicio y se falle definitivamente sobre la legalidad de su expulsión. Además, condena a Podemos a pagar las costas procesales.



Juan Manuel Brito se mostró ayer satisfecho por esta primera resolución, porque "siempre" ha defendido que se vulneraron sus derechos y se había incumplido una suma de preceptos legales durante su expulsión de Podemos. No obstante, reconoce que "el proceso judicial sigue abierto porque se tratan de medidas cautelares y tienen derecho a recurrir".



Desde la dirección de la formación en las Islas señalan que están estudiando el auto que llegó a la Comisión estatal de Garantías Democráticas de Podemos, órgano que ratificó la expulsión definitiva del partido de Juan Manuel Brito el pasado 24 de enero, tras rechazar las alegaciones presentadas por el exvicepresidente del Cabildo. En cualquier caso, Podemos tiene previsto recurrir el auto, añaden.



La Comisión estatal de Garantías Democráticas abrió un expediente en noviembre del año pasado a Brito, y lo expulsó definitivamente a finales de enero, tras sus continuos enfrentamientos con la dirección en Canarias y, en concreto, con la secretaria general, Meri Pita, su apuesta por lanzar Sí Se Puede en Gran Canaria y su negativa a rendir cuentas de su gestión en el Cabildo a los órganos del partido.



Posteriormente, el 8 de febrero, Juan Manuel Brito dimitió de todos sus cargos en el Cabildo y entregó el acta de consejero con la advertencia de que la dirección regional de Podemos seguiría causando "problemas" al gobierno tripartito de Antonio Morales porque, a su juicio, desde el primer día del mandato estuvo en contra del pacto de progreso en la Isla.



En marzo, Podemos rompió el pacto tras la negativa de Nueva Canarias (NC) y del PSOE a la propuesta de la formación morada para reorganizar el gobierno insular tras la marcha de Brito, si bien dos de sus consejeros han permanecido en el gobierno, María Nebot y Miguel Ángel Rodríguez, en contra de las directrices del partido en Canarias.



Juan Manuel Brito manifestó ayer que, "independientemente del proceso judicial", siempre ha denunciado que ha sufrido "una persecución política" por parte de la dirección de Podemos en las Islas que ha tenido "consecuencias sobre el pacto de gobierno en el Cabildo de Gran Canaria, que era el objetivo último, porque la dirección ha estado siempre en contra de ese pacto por cuestiones internas y no por razones políticas".



También cree que se le ha visto como un adversario político con influencia en las primarias. El exdirigente insular va a reclamar que se le restauren sus derechos como afiliado, por lo que espera poder participar en la campaña de primarias, aunque no está entre sus "pretensiones" concurrir a las mismas. Con todo, su idea es seguir en Podemos pero sin abandonar Sí Se Puede, la formación ecososialista de Tenerife que confluyó con Podemos a las pasadas elecciones autonómicas. Brito trabaja activamente para su expansión a Gran Canaria, contactando con fuerzas políticas y colectivos de Ingenio, Telde, Arucas, Gáldar, Firgas o Las Palmas de Gran Canaria, expone. "Defiendo la doble militancia", recalca, y se ha "de superar la idea de organizaciones estanco".



Sobre las primarias de Podemos, cree que el auto es un "duro golpe en plena campaña" porque viene a demostrar que la dirección regional ha ido "dinamitando a su oposición".



Precisamente ayer Concepción Monzón, diputada regional, presentó su candidatura a la Secretaría General de Podemos, en sustitución de Meri Peti. La votación por internet de los inscritos culmina el 19 de junio y el 21 se conocerán los resultados.



Monzón estuvo arropada en el acto celebrado en el parque Doramas, en la capital grancanaria, por cargos públicos como Javier Doreste, teniente de alcalde en el Ayuntamiento capitalino, y que ha sido una de las personas más críticas con Brito, como Conchi Moreno, secretaria de Organización, que también participó en el acto.