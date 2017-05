Rajoy: "El PP de Canarias no está para tirar gobiernos ni impedir que actúen"

"El PP de Canarias no está para tirar gobiernos ni para impedir que los gobiernos puedan actuar". Así de conciliador se mostró el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, durante el discurso que ofreció para clausurar el VIII Congreso insular del Partido Popular de Tenerife, en el que Manuel Domínguez volvió a recibir el apoyo de los compromisarios y resultó elegido de nuevo presidente insular del PP al obtener el 98,3% de los votos a su favor.



Rajoy, quien también tuvo palabras de agradecimiento hacia los cientos de militantes congregados en el Recinto Ferial de la capital tinerfeña, alabó no solo la gestión de Domínguez al frente del PP tinerfeño y de la Alcaldía de Los Realejos, sino que también se mostró satisfecho con la labor desarrollada por el presidente de su partido en Canarias, Asier Antona. "Creo que las cosas se están haciendo bien en Canarias", aseguró el presidente, quien añadió: "Nosotros estamos aquí para hacer las cosas bien, para construir, para ser positivos y para ayudar, lo único que nos debe importar es el interés general".



Mariano Rajoy no fue el único que le hizo carantoñas al partido que gobierna en el Archipiélago -Coalición Canaria (CC)-, pues también Antona se refirió al papel que ha jugado su organización política en la ruptura del pacto de gobierno en Canarias entre el CC y el PSOE. "Este divorcio ha pasado factura a Canarias", afirmó el presidente del PP canario para agregar: "Mientras algunos se peleaban, el PP estaba en un discurso de coherencia y hasta hicimos de Celestina, pues le ofrecimos a Fernando Clavijo -el presidente del Ejecutivo regional- mediar con Patricia Hernández", expresidenta socialista.



Antona, quien insistió en que la preocupación del PP en Canarias no está en si entra o no en el Gobierno canario o si busca otras alternativas, insistió en que lo que le preocupa a su partido son los problemas de los ciudadanos y, por este motivo, anunció que el lunes va a presentar un documento, denominado Calendario de Reforma 2017-2020, mediante el que propone que se lleven a cabo siete reformas: fiscal y tributaria, de la administración pública; una reforma para la internacionalización y la diversificación económica, una reforma para las políticas de empleo, para la gestión de la educación, otra en el ámbito socio sanitario, y una última para la reforma del sistema electoral canario. A todo eso se añadirá una agenda digital canaria y una agenda con la Unión Europea.



El presidente también se refirió al primer trámite que acaba de superar las cuentas estatales en el Congreso de los Diputados pero reconoció que se necesita un voto más (176) para poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado. "Estos presupuestos son los de cuatro fuerzas políticas: PP, Ciudadanos, Coalición Canaria y PNV", especificó Rajoy, quien destacó el hecho de que estas cuatro formaciones hayan sido capaces de ponerse de acuerdo para sacar adelante las cuentas estatales.



Pese a haber logrado el apoyo de estos partidos políticos, lo cierto es que el PP aún necesita un voto más -solo bastaría con el del diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo-, por lo que Mariano Rajoy aseguró no solo estar dispuesto a hablar con todos las formaciones, sino que, además, recalcó que intentará recabar más apoyos.



"Algunos pueden pensar que en algunos casos pierdo el tiempo pero si se aprueban los presupuestos sería muy positivo para España y para Canarias", comentó el líder del PP nacional, quien destacó: "En estos momentos en los que hemos sido capaces de superar esta crisis, sería un disparate no aprobar los presupuestos". "Sería negativo para España, para las comunidades autónomas, para los ayuntamientos y para los españoles", remarcó el presidente del Gobierno en el recinto chicharrero.



Por ello, Rajoy apeló a la generosidad del resto de fuerzas políticas para que las cuentas estatales puedan salir adelante. "Hay que ceder un poco aquí, no mirar demasiado para el otro lado, ponerse en el lugar del otro y un poco de generosidad y grandeza, eso es lo que necesita España", aseveró.



Por su parte, Domínguez, quien contará en su equipo con Pedro Suárez para encabezar el nuevo Comité Ejecutivo Insular y con Manuel Fernández como secretario, agradeció a Rajoy el hecho de que haya incluido en los Presupuestos Generales del Estado partidas "importantes para la isla".