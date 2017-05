22 comparecientes y más de 30 horas para reformar el sistema electoral canario

reforma del sistema electoral canario, que comenzó a finales de noviembre y que ha contado con la intervención de 22 comparecientes, entre politólogos, historiadores y juristas, durante nueve sesiones, superando la media de las tres horas por jornada. Por tanto, más de 30 horas de trabajo en aras a que los partidos políticos logren un acuerdo para mejorar el modelo para repartir los escaños en la Cámara autonómica. El Parlamento de Canarias ha concluido este lunes la comisión sobre la, que comenzó a finales de noviembre y que ha contado con la intervención dedurante nueve sesiones, superando la media de las tres horas por jornada. Por tanto,en aras a que los partidos políticos logren un acuerdo para mejorar el modelo para repartir los escaños en la Cámara autonómica.

El presidente de la comisión, Antonio Castro (CC-PNC), la dio por finalizada, tras la partición de la catedrática de Derecho Constitucional y Directora del Departamento de Derecho Público de la Universitat Jaume I, en Valencia, María del Rosario García Mahamut, y Aureliano Yanes Herreros, gran conocedor de la revisión del sistema electoral, ya que fue el primer letrado y secretario general del Parlamento en la preautonomía y es profesor universitario con larga trayectoria.

Una vez escuchadas todas las proposiciones, experiencias y aportaciones de los expertos las fuerzas políticas intentarán mejorar el actual sistema y todas han expresado su voluntad política para sellar un acuerdo, al tiempo que reconocen que es complicado.



A partir de ahora se llevará a cabo una reunión de la mesa de esta comisión para organizar los trabajos de la ponencia y aceptará las propuestas de los grupos en tal sentido.

En este sentido, Castro avanzó que los primeros encuentros abordarán cómo ir acotando el trabajo para "ver si se llega a un acuerdo que todos deseamos". "Eso requiere fijarnos más en el futuro que en el pasado y qué es lo que queremos hacer", apostilló el dirigente nacionalista y expresidente del Parlamento autonómico.

Ventura del Carmen Rodríguez, del PSC-PSOE, y Águeda Montelongo, del PP, respectivamente, hablará con la Mesa de la Cámara, encabezada por habilita en los meses de junio y julio. Asimismo, avanzó que, junto con la vicepresidenta y la secretaria de la comisión,, del PSC-PSOE, y, del PP, respectivamente, hablará con la Mesa de la Cámara, encabezada por Carolina Darias , para ver qué días

"Yo no dejaría pasar tiempo, parar la dinámica de esta comisión no creo que sea bueno y a partir de ahí, a ver si en una semana o no, tras analizar con la Mesa y realizar las consultas tenemos la comisión para concertar la ponencia", expuso Castro.

Durante su intervención este lunes, la especialista María del Rosario García Mahamut, la única mujer de entre todos los profesionales que han participado en la comisión, destacó la importancia del rendimiento del sistema electoral, que, desde el punto de vista técnico, debe garantizar el cumplimiento tres funciones: generar gobierno, generar representación y generar legitimidad.



De ahí que, si se repasan las nueve elecciones autonómicas en esta Comunidad Autónoma se constata que el sistema "presenta varias deficiencias".



Confesó que no es defensora del actual sistema de reparto de escaños, lo que se conoce como triple paridad, y se mostró partidaria de reducir las barreras electorales, ampliar el número de escaños a 75 en favor de mejorar la proporcionalidad y la configuración de una lista regional.



A su entender, ello permitiría que el voto de todos los electores tenga el mismo peso y valor y acabar con el enfrentamiento entre islas.



Por su parte, el jurista Aureliano Yanes Herreros, manifestó que la reforma objeto de esta comisión es "una cuestión de oportunidad política" y dividió su charla en dos bloques, relativos al régimen de circunscripciones y a las barreras electorales.



Ofreció distintas opciones en cada uno de los ámbitos, como la posibilidad de abandonar el actual modelo de Parlamento y pasar a regular una Cámara poblacional, con todas las implicaciones técnico-jurídicas que ello implica. O bien, el mantenimiento del actual diseño con una corrección poblacional, que supone reequilibrio en la distribución de escaños entre las circunscripciones, a base de incrementar el número de diputados de la Cámara o incrementar el de algunas circunscripciones y reducir el de otras.



Otra alternativa sería establecer una configuración mixta, que combina un régimen de circunscripciones insulares territorial y una única autonómica puramente poblacional.

Por otro lado, el catedrático abogó por suprimir la barrera insular de acceso al hemiciclo, entre sus consideraciones.