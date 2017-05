NC y PP crearán comisiones para negociar los presupuestos

El diputado de Nueva Canarias en el Congreso de los Diputados, Pedro Quevedo, ha avanzado este lunes que su formación y el Partido Popular establecerán sendas comisiones negociadoras parta tratar los Presupuestos Generales del Estado. En una entrevista en la Cadena Cope, recogida por Europa Press, Quevedo ha asegurado que "hay bastante tiempo" para negociar unas condiciones por las que, la formación canaria pueda llegar a dar a los 'populares' el voto necesario para sacar adelante las cuentas públicas para 2017. "Creo que el asunto es de tal envergadura que no hace falta salir corriendo", ha opinado, para después destacar que "lo que hace falta es definir con precisión las ganas y la voluntad" que ambos partidos tienen de lograr un acuerdo. Eso sí, ha dejado claro que no se puede dar la impresión de que la negociación es "un paripé".

A su juicio, NC ya ha demostrado su voluntad de hacer "un esfuerzo" pese a no ser "sencillo" por sus discrepancias ideológicas con los 'populares'. Con todo, ha asegurado que hay una condición indispensable para sentarse a negociar, que es el Estatuto de autonomía canario, y esa el PP ya la ha aceptado. "En torno a eso todo el mundo se ha pronunciado. Todos los partidos estamos de acuerdo, el Estatuto es necesario aprobarlo. No vamos a tener dificultades si es cierto lo que se nos ha transmitido", ha aseverado.

Preguntado sobre la imagen que puede dar que los PGE dependan de una persona, Quevedo ha dicho que está "en esa tesitura" porque así les ha puesto "la insólita correlación de fuerzas en el Congreso". Así, ha reiterado que el diputado 176 no es él, sino el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. A su juicio, quien tiene la responsabilidad de lograr los acuerdos necesarios es el Gobierno. "Hay 350 diputados. Pues las circunstancias nos han colocado en este papel. Pero, ¿y los cinco años en que Canarias ha sido auténticamente maltratada por carecer de fuerza negociadora?", se ha defendido. "Montoro reconoció que la comunidad mas castigada ha sido Canarias. No estamos en la frivolité", ha aseverado, para después opinar que el carácter de la negociación también tiene que ver con el dinero. "¿O es que la gente vive del aire?", ha espetado.

Por ello, Quevedo cree que no se está engañando a nadie y que si se analizan las enmiendas que NC ha presentado "no hay exotismos, caprichos ni cosas extrañas". "Las enmiendas están muy reflexionadas, y lo que ha dicho el partido es que en torno a esto hay que discutir", ha subrayado. Con todo, ha dicho que no asumirá el solo la responsabilidad de la decisión final porque, pese a ser el único diputado, "hay un partido detrás".