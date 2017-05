Clavijo pide disculpas en el Parlamento por el 'caso Las Teresitas'

El caso de las Teresitas es el mayor desfalco de dinero público de la historia de Canarias, recuerda @PatriciaHdezGut #parpress pic.twitter.com/0keVG3BASj „ GPSocialista Canario (@GPSocialista) 9 de mayo de 2017

La postura de Clavijo, adoptada "como militante", contradice la adoptada por al secretario de la formación nacionalista, José Miguel Barragán , al final del pasado mes, quien señaló que las disculpas por parte del partido llegarán si elratifica la decisión de la Justicia canaria.El jefe del Ejecutivo pronunció sus disculpas durante un encontronazo con la presidenta del grupo Socialista,. "Yo ya he pedido perdón en esta Cámara y si el Tribunal Supremo ratifica la decisión, volveré a hacerlo; a ver si usted también lo hace", señaló Clavijo en referencia a que la compraventa de la parcela de Las Teresitas contó con el voto unánime del pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incluidos los concejales del PSOE.El presidente afeó a Hernández que solo pretenda "salpicar al Gobierno" con un asunto en el que su formación tiene parte de responsabilidad y también en el nombramiento de Zerolo como senador por la comunidad autónoma en 2011, ya que lo avaló. Esa circunstancia permitió al condenado exalcalde santacrucero gozar de la condición de aforado, si bien abandonó el cargo tras resultar condenado por elLa exvicepresidenta canaria aludió al cargo de teniente de alcalde que desempeñó en el consistorio de la capital tinerfeña en los tiempos en que se desarrollaron los hecho que han culminado en la sentencia la actual consejera de Hacienda regional,Ante dicha acusación, el jefe del Ejecutivo le recordó que el área de responsabilidad que esta gestionaba era la de Recursos Humanos, lejos de decisiones urbanísticas.Sin embargo, hay que aclarar que, a pesar de la respuesta de Clavijo, en el momento en que se produce la compra de Las Teresitas por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife hace ya dos años que Rosa Dávila no es concejal ni desempeña cargo alguno en el consistorio capitalino. Rosa Dávila había sido nombrada el 31 de agosto de 1999 por el presidente del Gobierno, que en ese momento era Román Rodríguez, como directora del Instituto Canario de la Mujer, tal y como se puede comprobar en el BOC de la fecha No obstante, Fernando Clavijo admitió que se ha producido "una incorrecta gestión de los recursos públicos", lo que le llevó a pronunciar sus disculpas "como" de Coalición.En la sentencia conocida el mes pasado, también resultaron condenados el exconcejal de Urbanismo santacrucero, a siete años de cárcel, y los empresarios, a cinco. Además, los condenados tendrán que afrontar, de forma solidaria, el pago de 61,74 millones de euros en indemnizaciones y las costas judiciales.