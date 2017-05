Quevedo prevé una dura negociación con el PP "hasta el ultimo minuto"

El diputado nacional de Nueva Canarias (NC), Pedro Quevedo, asegura que aún no ha comenzado las negociaciones con el PP y con el Gobierno central para su posible apoyo a los Presupuestos estatales de este año y se mostró convencido de que el acuerdo, si se produce, no llegará "hasta el último minuto". "Esto va para largo, hay tiempo, pero veo una negociación que no va a despejarse hasta el final", afirmó el diputado nacionalista, dando prácticamente por hecho que no habrá acuerdo durante el paso del proyecto por la Comisión de Presupuestos del Congreso, entre el 22 y el 26 de este mes, y que el Ejecutivo de Rajoy esperará hasta el posterior pleno de la cámara, entre el 29 y el 1 de junio, donde el voto de Quevedo es imprescindible, para cerrar la negociación.

El parlamentario canario subraya la presión a la que cree le está sometiendo el Gobierno central para responsabilizarle del futuro de los Presupuestos y por ende de la estabilidad política y de la propia legislatura, así como del marco necesario para continuar con el crecimiento económico y la creación de empleo. Es en ese contexto en el que enmarca la salida en tromba de ayer de miembros del Ejecutivo el pasado martes en el Senado (los ministros de Hacienda, Cristóbal Montoro; Economía, Luis de Guindos; y Fomento, Íñigo de la Serna) reclamándole implícitamente el apoyo sin ofrecer de momento ninguna contrapartida más allá del anuncio de que estudiarán sus enmiendas parciales. Quevedo insistió ayer en que "el voto 176 es el del señor (Cristóbal) Montoro (ministro de Hacienda y Función Pública), y esto no quiere decir que no capte la presión a la que estoy sometido, pero la responsabilidad la tiene el Gobierno". "Tiene mérito que un partido como NC bastante alejado del PP acepte discutir sobre los Presupuestos, ahora le toca hacer el mérito al ministro", afirmó.

El diputado de NC aseguró en este sentido que él y su partido asumen la posibilidad de que una falta de acuerdo con el PP conlleve la retirada del proyecto presupuestario, pero confía en que la actitud del Ejecutivo no de margen a esa situación, recordando que ya se vio sometido a esa presión durante la investidura de Mariano Rajoy como presidente, a la que se opuso, obligando así al PSOE a abstenerse para evitar nuevas elecciones. "Tenemos asumida esta situación, pero si no hay seriedad en la otra parte, y creo que al principio hubo una idea equivocada de que tragaríamos con cuatro cosillas, nosotros no nos vamos a suicidar", afirmó Quevedo en una intervención en RNE. "La linea roja es el suicidio político apoyando un unos presupuestos que no podamos explicar a las personas que nos han apoyado y que se entiendan como que nos hemos vendido por no se qué", agregó. No obstante, considera que "ahora se dan las condiciones para discutir las cosas", y que "hay una propuesta de negociación (las enmiendas) que se puede modificar, pero no vamos a aceptar un paripé". "Después de lo que nos ha costado construir NC a malbaratarla por una negociación vergonzosa", recalcó.

Quevedo insiste en que las 49 enmiendas parciales presentadas, por valor de 458 millones, "están formuladas con seriedad" y que confió en que la próxima semana se lleven a cabo "movimientos más precisos" con el PP para encuadrar los términos en que se llevará a cabo la negociación. Tras afirmar que NC presenta sus enmiendas "con la voluntad de sacarlas adelante todas", reconoce que sobre algunas de ellas valdrá algún tipo de acuerdo de compromiso político que no tienen por que´traducirse en partidas presupuestarias ya para este año . "Es posible que algunos temas serán más de acuerdo político. Habrá cosas, como el soterramiento de las lineas de alta tensión en Lanzarote y Fuerteventura, que no se puedan resolver a corto plazo y serán objeto de acuerdo político y eso podría modificar las cifras", afirmó.

En todo caso, insiste que su apoyo a los Presupuestos tiene un coste naturaleza política y otro económica, y que se traduce en "un compromiso de futuro para lo que entendemos son las necesidades de Canarias". En ese sentido, reiteró que "la cuestión del Estatuto y de la reforma electoral la hemos puesto en el frontispicio de esta acuerdo con absoluta rotundidad y lo hemos explicado con claridad". Aseguró que el propio Rajoy es consciente de la importancia de la necesidad de esa reforma del sistema de representación parlamentario en las Islas y recordó que el PP es uno de los partidos que apoya esta medida en las Islas. "Me consta que el señor Rajoy ya se ha estudiado el sistema electoral cuando le plantee en una pregunta en el Congreso. Nosotros necesitamos que prospere la reforma del Estatuto y la reforma del sistema electoral es una exigencia de todos menos CC", afirmó.

Quevedo asegura que no pondrá condiciones al PP sobre el peso de sus interlocutores en la negociación, pero se mostró convencido de que será el propio Rajoy quien tenga la última palabra y quien determinará el sentido final del proceso. "Nosotros lo que queremos son interlocutores válidos y saber que lo que estamos discutiendo llega a donde tiene que llegar. Al final tiene que llegar al señor Rajoy y será él quien al final tendrá la responsabilidad", afirmó. "Si necesita enterarse todos los días, o el último día por la noche, o por la mañana, nos da igual, lo que sí decimos es que de esto no se puede salir con cuatro gestos y catorce fotos. Confiamos en que la seriedad sea bilateral", subrayó el diputado nacionalista.