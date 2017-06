Casimiro Curbelo pide que no haya la disciplina de voto en la Ley del Suelo

El portavoz de Agrupación Socialista Gomera (ASG) en el Parlamento de Canarias, Casimiro Curbelo, ha pedido hoy martes a todos los miembros de la Cámara regional que respalden la Ley del Suelo y de Espacios Protegidos, cuya aprobación definitiva se llevará al Pleno mañana miércoles.

Curbelo ha destacado la importancia que tiene esta ley para el desarrollo de Canarias, y en especial, solicita a los diputados circunscritos por las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro que rompan la disciplina de voto y la secunden.

El portavoz defiende las ventajas que representa esta normativa para el archipiélago y, en concreto, para las islas occidentales no capitalinas. Al respecto, recuerda que la Ley no consumirá más suelo público, pues se aplica una política de contención, y precisa que "no se clasifica ni un metro destinado a usos turísticos".

Además, destaca que apuesta por diversificar la economía y la generación de empleo, al tiempo que se preserva el medio ambiente, el paisaje y los valores naturales. Asimismo, apunta que impulsará el sector primario y fortalecerá las rentas de los profesionales agrícolas, ganaderos y pescadores, "a los que tanto afecta la doble insularidad", puntualiza.

En este sentido, incide en que con esta ley se resolverán las autorizaciones en el sector ganadero y agrícola, contribuyendo a reforzar el PIB, que "hoy se encuentra muy débil y tan sólo aporta el 1,5% del total, por lo que ni crea empleo, ni genera riqueza, ni dinamiza la economía".

Destaca que se trata de una herramienta "indispensable" que resuelve cuestiones claves para el devenir de las islas como es el alquiler vacacional, a la vez que se propicia el desarrollo económico, social y demográfico de forma equilibrada y sostenible.



Curbelo explica que el nuevo texto incorpora una disposición adicional propuesta por ASG, que facilitará la implantación de una oferta turística propia, sin que puedan aplicarse restricciones por la calificación del suelo. A su juicio, la inclusión de esta enmienda "supone un gran avance para las islas no capitalinas como La Gomera, La Palma o El Hierro, en las que el alquiler vacacional representa un alto porcentaje de la oferta alojativa y, en gran parte de los casos, se trata de la única fuente de ingresos para las familias".



Recuerda que, según esta disposición adicional, debe mantenerse el principio de unidad de explotación en los establecimientos turísticos. Además, reitera que la importancia de esta norma radica en que se adecuará a las necesidades y características que presenta cada isla, respetando los límites y la capacidad de desarrollo de los diferentes territorios.



Por ello, asegura que "encaja a la perfección con las necesidades de las islas occidentales no capitalinas, en las que el modelo turístico es, ante todo, singular y diferenciado, basado en la calidad del trato, la naturaleza, la gastronomía y tradiciones culturales, algo que ya se recoge en la Ley de Islas Verdes".



Por ello, reivindica el voto de los diputados de La Palma, La Gomera y El Hierro, ya que, según indica, "por encima de los intereses orgánicos deben primar los que garanticen la mejora de la calidad de vida de todos los canarios y esta ley responde a las necesidades de las islas más pobres y que mayor impulso económico necesitan".