El PP acusa a Lorenzo de "saltarse" la ley en contratos del Festival de Música

El Partido Popular (PP), por medio de su diputada Josefa Luzardo, acusó ayer a la consejera de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, María Teresa Lorenzo, de haberse "saltado" la ley con la firma de dos contratos "concatenados" con el que fuera director-coordinador de la última edición del Festival de Música de Canarias, Nino Díaz.

Luzardo explicó que un primer convenio, para el período comprendido entre el 1 de junio y el 31 de diciembre del año pasado y por importe de 18.000 euros, se suscribió con Díaz como persona física y lleva la rúbrica de la Dirección General de Cultura. El segundo convenio, que entró en vigor el 2 de enero, dos días después de expirar el primero, se firmó con la empresa Farbe Music, de la que Díaz es fundador, también por una suma de 18.000 euros. "Usted hace dos contratos concatenados, y usted sabe perfectamente que no se pueden hacer contratos de obra o servicio por importe mayor a los 18.000 euros y hace dos contratos de 36.000 euros. Hombre, se está saltando la ley señora consejera", le espetó ayer Luzardo a la responsable de las áreas de Turismo, Cultura y Deportes durante el pleno del Parlamento autonómico. Y agregó: "Un contrato lo firma su directora general, y el siguiente, el del día 2 de enero, ya lo firma usted como consejera delegada de la sociedad Canarias Cultura en Red".

La representante del PP denunció este presunto fraccionamiento indebido de contrato -no puede dividirse un encargo en contratos menores para eludir los requisitos de publicidad o aquellos que deriven del proceso de adjudicación que corresponda- durante una intervención para pedir explicaciones a la consejera por no haber respondido a una serie de preguntas por escrito, entre ellas varias relacionadas con el Festival de Música. Lorenzo no entró en el fondo de la denuncia de la parlamentaria pero desde su departamento adelantaron ayer que la consejera dará cumplida información próximamente en cumplimiento del compromiso público que la propia Lorenzo adquirió. La representante del Gobierno que preside Fernando Clavijo sí explicó que todas las preguntas de Luzardo ya han sido contestadas -salvo una que lo será en breve-, si bien ello no obstó para que pidiera disculpas a los parlamentarios que se hayan visto afectados por la demora.