Antona aspira a arrebatarle el área de Economía a Pedro Ortega

El presidente del PP de Canarias, Asier Antona, aspira a dirigir, además de la Vicepresidencia, la macro Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, que titula el grancanario Pedro Ortega. En la negociación que se está desarrollando para la incorporación del PP al Gobierno nacionalista y en minoría de Fernando Clavijo, Antona ha puesto esta demanda sobre la mesa, a la que Coalición Canaria se muestra sumamente reacia, no solo por la importancia de este área transversal del Ejecutivo sino por la activa gestión de Ortega, que se ha convertido en el hombre fuerte del presidente.

El superconsejero está rentabilizando al máximo públicamente las acciones que ejecuta al frente de la consejería y tiene una imagen de eficiencia y trabajo reconocida por el sector empresarial, de donde proviene. Fue el presidente de la Asociación Industrial de Canarias (Asinca), que en mayo lo condecoró con la insignia de oro de la patronal por actuar en pro de la industria regional.

Aunque sin ser de CC, el independiente Pedro Ortega se ha convertido asimismo en un gran activo para restaurar la imagen de Coalición Canaria en Gran Canaria, junto al vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez, quien se alzó recientemente con la secretaría insular del partido en la isla, en el último congreso celebrado el pasado 3 de junio. La sangría de votos de los nacionalistas en las últimas citas electorales en Gran Canaria hace urgente la recomposición del partido en la isla, y la actividad de ambos en el Gobierno hasta las elecciones autonómicas del 2019 puede ayudar a obtener mejores resultados en los comicios.

Gobierno monocolor

Desde la ruptura del pacto entre nacionalistas y socialistas el pasado diciembre, y que provocó un gobierno monocolor respaldado tan solo por 18 de los 60 diputados de la Cámara regional, se abrió la puerta a la entrada del PP al Ejecutivo. En esos primeros instantes ya se especuló que el PP quería un área económica y se habló de la posibilidad de desgajar Economía de Industria, Comercio y Conocimiento. No obstante, esta solución no es la que ahora está en la negociación. Antona quiere para sí el área al completo, una consejería en donde se puede lucir por los asuntos que ya se han logrado y que ha negociado directamente Pedro Ortega con el Gobierno de Mariano Rajoy. Uno de los últimos logros se visualizó el pasado viernes y demostró la sintonía que tiene el presidente con el consejero.

Comparecieron ambos en una improvisada rueda de prensa convocada al mediodía tras el Consejo de Ministros, donde se aprobó la renovación de las medidas económicas del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), visiblemente satisfechos por la actualización de un texto redactado hace 23 años y que supone uno de los principales logros del Gobierno de Clavijo.

El nuevo REF aún tendrá que pasar por el trámite del Congreso antes de entrar en vigor, si bien el Gobierno de Canarias da por descontado que contará con un apoyo "unánime" de los diputados.

Pedro Ortega fue quien el 27 de julio de 2015, apenas días después de tomar posesión de su cargo, se puso al frente de la representación canaria en la primera reunión entre ambos gobiernos de cara a la renovación del REF económico, pues la parte fiscal está en vigor desde 2015. Prácticamente dos años después, el proyecto de ley evacuado por el Consejo de Ministros encara su recta final y pone rumbo a las Cortes.

La gestión del REF económico junto otros temas de calado, como el impulso a las energías renovables, suponen un delicioso bocado para Antona de cara a posicionarse como candidato del PP a las próximas elecciones autonómicas que se celebrarán en dos años.

Y aunque Coalición Canaria no ve esta demanda con buenos ojos, parece que para el PP es una de sus líneas rojas para entrar en el Gobierno. Si no hay acuerdo, los populares ya han amenazado con buscar nuevas mayorías parlamentarias alternativas al Gobierno "débil" de Clavijo, en palabras de Antona. Otra de las áreas que aspira asumir el PP es la Consejería de Política Territorial, dirigida por la palmera Nieves Lady Barreto, una de las consejeras más consolidadas en el Gobierno de Clavijo y a la que no se cuestiona su gestión al frente del departamento, al igual que a Pedro Ortega.

Tras la aprobación de la Ley del Suelo los populares quieren rentabilizar la aplicación de la norma estrella del presidente. En este caso, los nacionalistas tampoco quieren desprenderse de este área pues consideran estratégico este departamento ahora que tiene la responsabilidad de gestionar y desarrollar una norma que se ha convertido en uno de los principales objetivos de la legislatura.

En la reunión del pasado viernes de la mesa negociadora del PP, ambos partidos visibilizaron un avance en el programa de gobierno, que puede estar cerrado la próxima semana.

La secretaria de Organización de CC, Guadalupe González Taño, dejó claro tras el encuentro que todas las áreas del Gobierno son "negociables", pero las exigencias de Política Territorial y de la macro consejería de Ortega están provocando cierto malestar entre los nacionalistas.

Sobre la mesa, además de ambas áreas también se encuentran Obras Públicas o Presidencia y Justicia. El PP reclama el mismo número de departamentos que tenía el PSOE en el Ejecutivo -cuatro más la Vicepresidencia-, mientras que Coalición está por ofrecerle tres ya que tiene menos diputados que los socialistas, 12 frente a 15.

En la reunión del viernes realizaron avances sustanciales en la reforma fiscal, uno de los principales puntos de fricción entre las dos formaciones. Los populares piden que se baje el IGIC, aunque tras las conversaciones se puede llegar a una situación "intermedia", reconoció la secretaria general del PP, Australia Navarro. Los nacionalistas no van a aceptar una rebaja lineal del IGIC como proponen los populares porque, según afirman, sería inasumible para las arcas de la Comunidad Autónoma.