"Todas las consejerías son fundamentales y habrá que esperar a ver qué se negocia"

¿Teme qu e le quiten la Consejería de Política Territorial tras la negociación con el PP para que entre en el Gobierno de Fernando Clavijo?

Las consejerías, al final, se decidirán en la mesa de negociación y aún no se puede decir cuáles se darán o cuáles no. Todas las consejerías llevan áreas que son fundamentales para el Gobierno, si no no estarían creadas, y habrá que esperar a la negociación.

El papel de la Cotmac es otro punto de fricción con NC, PSOE y Podemos ¿La vacían de contenido?

En la Cotmac, se llame como se llame, se ha planteado que su desarrollo y funcionamiento se determinará vía reglamento que hay que elaborar. Ese órgano seguirá haciendo toda la información ambiental y aprobando todos los instrumentos de planeamiento del Gobierno de Canarias, y seguirá haciendo informes sobre la parte estructurante de los planes generales de los ayuntamientos. Se llegó a un acuerdo con los socialistas en el que se dejó fuera los cabildos y a los cuatro ayuntamientos grandes. Es decir, que la valoración ambiental de la parte estructurante de los planes de 84 municipios la llevará el Gobierno de Canarias y quedan fuera los cabildos y los cuatro ayuntamientos grandes que podrán crear sus órganos ambientales o podrán solicitarle al Gobierno que les lleve sus planes a través de convenios. A partir de ahora se atribuye la aprobación de los planes a los ayuntamientos y los cabildos en sus plenos, porque hasta ahora hacían los planes y se los pasaban al Gobierno y este los aprobaba en la Cotmac con los informes correspondientes. La única diferencia es que los van a aprobar los ayuntamientos y los cabildos y se agilizará la tramitación.